Foot Ligue 2 : Clermont, invaincu mais méfiant avant la venue d'Auxerre

Pascal Gastien a le sourire. Alors ce n'est pas non plus la franche rigolade, ce serait mal connaître le personnage, juste un petit rictus qui trahi quand même la satisfaction. Car le technicien clermontois connaît trop les méandres du football pour ne pas goûter son plaisir après un début de saison très encourageant. "Il me semble qu'on est un peu plus en avance que l'an dernier" acquiesce l'entraineur, "c'est bien parti, mais c'est encore beaucoup trop tôt pour en tirer des enseignements sur le long terme".

Rester en haut du classement le plus longtemps possible... Pascal Gastien, entraineur du Clermont Foot

Pourtant, tous les voyants sont au vert. Malgré les nombreux départs, l'équipe a gardé la même philosophie de jeu. Maîtrise technique et possession du ballon restent les deux piliers. Et avec l'autrichien Adrian Grbic, le club semble avoir trouvé un attaquant performant (4 buts).

Pascal Gastien ne boude pas son plaisir après le bon début de saison © Radio France - Jean-Pierre Morel

Avec trois victoires et un match nul, Clermont file bon train en ligue 2, et seul le FC Lorient tient la cadence. Un train d'enfer, que les Auxerrois veulent faire dérailler. "Ils ont changé beaucoup de choses, leur entraineur notamment, mais pour moi, ça reste un des favoris de ce championnat" prévient Pascal Gastien.

Au delà du bilan comptable, ce début de saison peut aussi favoriser la fréquentation du stade Gabriel Montpied.

Ça doit être agréable à voir pour les supporters, et on va tout faire pour qu'ils soient plus nombreux au stade... Jérôme Phojo, défenseur du Clermont Foot

Tenus en échec par Guingamp (2-2), après avoir été menés 2-0, les Auxerrois restent un match nul et une défaite à Sochaux (1-0). A l'inverse, les Clermontois surfent sur la vague du succès. "C'est un très bon début, comptablement, c'est bien, on continue de bien jouer, et les points sont là" savoure Jérôme Phojo. Le défenseur espère conserver cette invincibilité, "on a pas envie de prendre de but, même si on en a déjà pris deux, c'est quelque chose qui nous tient à cœur".