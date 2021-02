Face à un Chambly décimé par le Covid-19 (11 cas positifs, 15 joueurs sur la feuille de match, dont 5 jeunes et l'entraîneur des gardiens qui faisait aussi office de coach !), les Auvergnats l'ont péniblement emporté (1-0), ce samedi soir. Mais les 3 points et le podium sont là, c'est l'essentiel

Foot Ligue 2 : Clermont bat difficilement Chambly (1-0) et monte sur la 2e place du podium

Lorenzo Rajot et les Clermontois s'en sont sortis face à Chambly.

Que ce fut dur pour le Clermont Foot ! Ni le froid (-2 degrés), ni la pelouse en mauvais état du Montpied, ne peuvent pleinement expliquer pourquoi les Auvergnats ont tant peiné à battre un Chambly très affaibli par l'épidémie de Covid-19, et qui a même terminé le match à 10 contre 11.

Une mauvaise première mi-temps, avant le réveil

Clermont a bafouillé son football en première mi-temps, par des ballons trop vite balancés devant, des centres imprécis des latéraux Zedadka et N'Simba, ou des mauvais alignements de la part du trio Tell-Bayo-Dossou. Pire, Chambly aurait pu en profiter, grâce à quelques cafouillages dans la surface auvergnate ; mais heureusement, les locaux ne sont pas meilleure défense de Ligue 2 pour rien.

C'est finalement Mohamed Bayo, la gâchette de Clermont, qui a inscrit son 14e but de la saison, sur un centre de Jodel Dossou (61e). De quoi assommer Chambly, mais pas l'abattre totalement : les Camblysiens ont continué à attaquer, en espérant arracher un résultat sur la pelouse du Montpied.

Chambly tombe avec les honneurs, Clermont poussif

Ils ont utilisé le peu de cartouches à leur disposition sur le banc (trois joueurs de champ sur les quatre disponibles, le cinquième étant le coach et entraîneur des gardiens, Vincent Planté, qui officiait également comme second gardien). Ils ont fini le match à 10 contre 11, après l'exclusion de Schacherer (86e), mais les joueurs de l'Oise se sont battus jusqu'au bout, donnant quelques frissons à l'arrière-garde auvergnate, comme ce centre de Kapela enlevé à Doucouré par Houtondji (88e).

Dans un match qui n'aurait sûrement pas dû se jouer, Chambly est donc tombé avec les honneurs. L'équipe camblysienne était privée de 17 joueurs de son effectif (11 pour Covid, 6 pour blessures), ainsi que de son coach (suspicion de Covid). Elle est venue en Auvergne avec un seul membre du staff (Vincent Planté, le coach des gardiens et portier remplaçant) et 15 joueurs (10 pros et 5 jeunes).

Un semaine après sa défaite surprise contre Rodez, Clermont, lui, s'est montré poussif, comme si cette défaite et le contrecoup physique du calendrier n'étaient pas digérés. Présentant son équipe-type, à l'exception de Gastien (forfait) et Magnin (suspendu), mais aussi d'Allevinah (remplaçant), il a eu toutes les peines du monde à forcer le verrou de l'Oise.

Mais il récolte trois points très importants. Grâce aux matchs nuls de ses poursuivants Auxerre, Grenoble et le Paris FC, Clermont est ce soir 2e de Ligue 2, à égalité avec Toulouse (3e), un point devant Grenoble (4e), et surtout 5 points devant Auxerre (5e), et 8 points devant le Paris FC (6e !).

Troyes est lui toujours leader avec 5 points d'avance, grâce à sa victoire contre Rodez ce soir. Quel que soit le résultat de Toulouse, qui joue lundi, Clermont est en tout cas assuré de terminer cette 25e journée de Ligue 2 sur le podium.

Le match suivant, samedi prochain, fleure bon le piège pour les Auvergnats.. Ce sera un déplacement sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Une équipe qui avait battu le Clermont Foot sur ses terres, le 24 octobre dernier, et qui a récemment battu Grenoble et tenu Auxerre en échec.

