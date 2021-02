Foot Ligue 2 : Clermont deuxième de Ligue 2 après sa victoire sur le terrain d'Ajaccio (0-2)

Après s'être défaits de Chambly, Jordan Tell et les Clermontois ont vaincu Ajaccio (0-2) et deviennent 2e de Ligue 2 !

Le souvenir du match aller au Montpied est conjuré. En octobre, Ajaccio avait contenu Clermont tout le match, raflant les trois points en grattant deux penaltys, et gagnant le match 2-0. Cette fois, Clermont, en terre corse, est allé récupérer son dû, s'imposant sur le même score grâce à une efficacité chirurgicale.

Deux buts en quatre minutes !

Après une première mi-temps remportée aux points, aux occasions (notamment une frappe de Dossou repoussée sur la ligne) et grâce à leur supériorité technique, les hommes de Pascal Gastien ont mis un coup d'accélérateur en seconde période. Plus spontanés, moins scolaires dans leur jeu, et imprimant le rythme et l'intensité de la rencontre, les Clermontois ont été récompensés.

C'est d'abord Jim Allevinah, à l'affût d'une frappe de Bayo repoussée par Leroy, qui a mis le premier but (54e). Puis, le scénario inverse a eu lieu : une frappe d'Allevinah détournée par Leroy, et Bayo, en renard des surfaces, enfonçait le clou (58e). L'avant-centre clermontois prend par la même occasion la tête du classement des buteurs (15 buts). A partir de ce moment, Ajaccio a progressivement rendu les armes. Malgré un ou deux frissons, la meilleure défense de Ligue 2 n'est pas auvergnate pour rien.

La soirée aurait pu être encore meilleure si Jordan Tell avait remporté son face à face avec Leroy (89e), ce qui lui aurait permis de débloquer son compteur en championnat. Ou si Grenoble, longtemps mené par Nancy, n'avait pas renversé la vapeur pour s'imposer (2-1), sur le gong, et restant solide 4e, à un point de Clermont. Auxerre a aussi fini par l'emporter (1-0), grâce à l'ancien Clermontois Rémy Dugimont, restant 5e, avec 44 points.

Mais les bonnes nouvelles viennent du haut : Rodez, qui avait battu les Clermontois il y a deux semaines, ont aussi joué un mauvais tour aux Toulousains (1-0). Et Troyes a été tenu en échec par Valenciennes, prochain adversaire de Clermont (2-2).

Les Auvergnats en profitent pour s'installer à la seconde place (49 points), à égalité avec Toulouse, mais avec une meilleure différence de buts. Ils sont aussi à trois points de Troyes, toujours leader avec 52 points. Mais surtout, après deux matchs poussifs (Rodez, Chambly), Clermont s'est rassuré dans le jeu et a remporté la première des douze finales qui lui reste à jouer pour accéder à la Ligue 1. Les résultats de ce soir le prouvent : aucun match ne sera facile.