Foot Ligue 2 : Clermont doit se méfier de la réaction du Paris FC

Impressionnants d'efficacité en début de saison, les Parisiens viennent d'enchainer trois matchs nuls et deux défaites qui les ont fait tomber de leur piédestal. Ils n'ont plus gagné depuis le 7 novembre à Dunkerque (0-1). Et les voilà donc désormais à la 3e place du classement avant ce déplacement à Clermont. "On était premier, mais ca devait en déranger quelques uns".

On est toujours là, on est pas mort... René Girard, entraineur du Paris FC

Mais on peut faire confiance à René Girard pour tenter de tirer le meilleur de son groupe pour boucler une année 2020 si particulière à bien des égards. Même si l'expérimenté coach du Paris FC tente de caresser les Clermontois dans le sens du poil. "On va jouer une des très bonnes équipes de ce championnat, il faut qu'on se ressaisisse vite et qu'on sorte la tête de l'eau".

Pour les Clermontois, il faudra bien terminer cette année à domicile, après un nul (0-0) au Havre le week-end dernier, et avant un ultime déplacement à Chateauroux la semaine prochaine. Sixièmes du classement, ils restent en embuscade derrière Troyes, Grenoble, le Paris FC, Toulouse et Auxerre.

L'assise défensive de l'équipe devrait rester celle qui n'a pas encaissé de but au Havre. Pascal Gastien devrait toutefois effectuer quelques changements pour retrouver un peu d'efficacité offensive.