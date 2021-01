Foot Ligue 2 : Clermont reçoit Auxerre avec un parfum de Ligue 1

C'est un choc entre deux prétendants à la montée en Ligue 1. Le Clermont Foot reçoit l'AJ Auxerre ce samedi au stade Gabriel-Montpied. Pour la 21e journée du championnat et la 120e de Pascal Gastien sur le banc.

L'élimination en coupe de France mercredi contre Grenoble n'a pas entamé le moral des troupes. Les Clermontois savent que l'essentiel est ailleurs cette saison. Et restent concentrés sur leur principal objectif. "On sait qu'on va jouer toutes les meilleures équipes dans les semaines qui viennent" annonçait le milieu de terrain Jason Berthomier. Peut-être pas le promu Dunkerque, corrigé (5-0) au Montpied la semaine dernière. Mais bien Auxerre, Toulouse et Troyes lors des prochaines journées.

Un programme alléchant, mais aussi inquiétant d'abord contre l'AJA (36 points) qui talonne le Clermont Foot (37 points), puis un déplacement à Toulouse (2e) et la réception de Troyes (1er) en suivant. Mais la dynamique est là. Les Clermontois n'ont plus perdu depuis le 1er décembre à Niort (1-0).

Pascal Gastien, l'entraineur du Clermont Foot © Radio France - Jean-Pierre Morel

Soit une série de 7 matchs sans défaite. Un parcours qui fait du Clermont Foot un candidat très sérieux à la montée.

120e match en Ligue 2 avec Clermont pour Pascal Gastien

Un parcours, grâce, notamment, à la clairvoyance de Pascal Gastien. L'entraineur va diriger l'équipe pour la 120e fois, ce qui en fait le recordman du club en Ligue 2. Mais pas encore toutes compétitions confondues (133 pour Diacre et Ollé-Nicolle).