Foot Ligue 2 : Clermont sur le podium après son match nul contre Sochaux (0-0)

Un point c'est tout. Clermont et Sochaux se sont séparés sur un match sans but, vendredi 8 janvier, au stade Bonal. Ca ne veut pas dire que la rencontre n'était pas animée : les deux équipes ont chacune eu leur période, la première pour les Doubistes, la seconde pour les Auvergnats. Ce qui laisse quelques regrets à Johan Gastien, le milieu du Clermont Foot. "Il ne manquait que des buts pour que le spectacle soit au rendez-vous, c'est dommage, mais ne pas prendre de buts c'est aussi bon. On a eu du mal à se mettre dedans, un peu à l'inverse des derniers matchs, mais on a su revenir dedans. Je pense qu'on aurait dû marquer, mais ça reste un bon point, contre une bonne équipe, dans une bonne dynamique".

Car en effet, si c'est le sixième match d'affilée sans défaite pour Clermont, c'est aussi le huitième sans défaite pour Sochaux. "On s'en sort bien après le premier quart d'heure, puis on a commencé à ressortir, à les faire courir, et on a eu des grosses occasions. Le nul c'est bon pour nous, surtout face à une bonne équipe. Ca nous permet d'avancer niveau points", analyse Pascal Gastien, le coach clermontois

Gastien évoque à demi-mot la montée

Pour Clermont, c'est donc un léger ralentissement. Mais dans cette Ligue 2 très serrée (six points séparent le leader, Troyes, du sixième, le Paris FC), chaque point est bon à prendre pour le Clermont Foot, toujours meilleure défense de Ligue 2. Habitué à botter en touche sur le sujet de la montée en Ligue 1, Pascal Gastien a finalement abordé le sujet, toujours avec des pincettes. "Ce match nul nous permet de continuer à avancer niveau points, on est toujours dans le haut du tableau, on est réguliers dans nos performances. C'est ce qu'on veut : s'installer durablement dans le haut du classement, et peut-être qu'un jour, on ira au bout."

En attendant le choc de cette 19e journée, Grenoble-Auxerre, prévu ce 9 janvier, Clermont boucle sa phase aller à la 3e place, avec 34 points, à un point de Toulouse, deuxième (et qui se déplace à Caen lundi).

Clermont reste aussi à quatre points de Troyes, le leader, qui a fait match nul contre Dunkerque hier. Dunkerque qui sera le prochain adversaire du Clermont Foot, samedi 16 janvier, au stade Gabriel-Montpied.