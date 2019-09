Foot Ligue 2 : le Clermont Foot veut transformer les merlus du FC Lorient en grondins

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

L'histoire nous raconte que le FC Lorient trouve son origine en 1927 avec un club corpo, "La Marée Sportive", créé un an plus tôt par Madame Cuissard et son mari, mareyeurs, et au sein duquel jouaient les employés du couple. L’emblème était alors logiquement un poisson. Le très commun grondin. Mais lorsque le club change de nom, ne disposant pas d’une image de qualité, le grondin sera remplacé par une autre espèce : le merlu. Ce poisson, censé être plus noble, était l’un des plus présents et des plus vendus dans la Bretagne de l’époque. C’est depuis ce jour que les joueurs du FC Lorient au maillot orange et noir sont surnommés les Merlus. Que les Clermontois veulent donc transformer à nouveau en grondins...

Transformer les merlus en grondins

"C'est un match clé" prévient Pascal Gastien, l'entraineur du Clermont Foot, "il y en a quelques uns dans une saison, et celui là en fait partie". Les deux équipes réalisent un bon début de saison, mais restent sur une défaite avant la trêve internationale.

Cédric Hountondji a débuté tous les matchs en Ligue 2 © Radio France - Jean-Pierre Morel

"On a ruminé un peu, puis on a digéré" ajoute Cédric Hountondji, de retour de sélection. Le défenseur, formé à Rennes, retrouve du temps de jeu avec le Clermont Foot, après une expérience avortée à New-York, puis une fin de saison passée en Bulgarie avec le Levski Sofia. "Je me sens bien ici" poursuit l'international béninois, titulaire à six reprises, et une nouvelle fois associé à Florent Ogier. "Ça va être un gros match".

Comme les Clermontois, les Lorientais n'ont perdu qu'un match, le dernier, mais c'était à domicile contre Guingamp. Alors que les Auvergnats se sont inclinés sur le même score (1-0) à Valenciennes. "On doit prendre des points à domicile" conclu Pascal Gastien, qui précise, "j'ai bien dit des points, et pas un seul". Pour cela, il faudra faire trembler les filets. Mais les merlus ne veulent pas se transformer en grondins.