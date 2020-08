Foot Ligue 2 : Clermont veut bien débuter contre Caen pour évacuer la frustration de la saison dernière

Presque six mois après leur victoire 2-0 contre Sochaux, alors que les footballeurs clermontois étaient en position de barragistes, et donc potentiellement en course pour accéder à la Ligue 1, le championnat reprend ses droits ce samedi soir avec la venue de Caen au stade Gabriel-Montpied.

"On ne va pas se mentir, la frustration ne sera jamais complètement évacuée". Jason Berthomier rumine encore après l'arrêt de la compétition en mars dernier en raison de la crise sanitaire. Le milieu de terrain clermontois n'a toujours pas digéré. "Ça restera toujours dans un coin de notre tête, peut-être même jusqu'à la fin de notre carrière, on a le sentiment qu'un rêve était tout près de se réaliser pour beaucoup d'entre nous, on était sur le bon chemin pour aller en ligue 1, le goût est amer, mais il faut maintenant passer à autre chose".

Pascal Gastien, l'entraineur du Clermont Foot © Radio France - Jean-Pierre Morel

"La frustration reviendra si on commence mal le championnat" ajoute Pascal Gastien. L'entraîneur entame sa quatrième saison à la tête de l'équipe clermontoise, et il fait preuve, plus que jamais, d'humilité. "Il faut qu'on attende une dizaine de matchs pour se situer, une nouvelle fois on ne sera pas au dessus des autres, il n'y pas beaucoup de marges entre les équipes, mais on a l'ambition de bien, ça c'est sur".

On a parlé beaucoup de Covid et un peu moins de football, c'est usant... Pascal Gastien, entraîneur du Clermont Foot

Aucun clermontois n'a été testé positif, mais le contexte reste pesant insiste le technicien, "tout est possible malheureusement, on ne peut pas s'interdire de recevoir de la famille ou des amis à la maison, par contre je n'aimerais pas apprendre que certains sont allés à une rave party dans la Larzac le week-end dernier, ça non".

Jordan Tell pour remplacer Adrian Grbic

Pour bien débuter cette nouvelle saison, le Clermont Foot compte sur Jordan Tell. L'ancien attaquant de Rennes aura la lourde tâche de remplacer Adrian Grbic, auteur de 17 buts la saison dernière et qui s'est engagé avec Lorient. Clin d’œil du destin, c'est face à Caen, où il était en prêt depuis un an, qu'il va débuter officiellement sous ses nouvelles couleurs.

Car si le Clermont Foot n'est pas monté en Ligue 1, c'est un ancien pensionnaire de l'élite qui va se présenter sur la pelouse du Montpied ce samedi. Un bon moyen de s'étalonner pour les Clermontois qui restent sur une lourde défaite à Grenoble (4-0) en match amical.

Concernant l'effectif, Jérôme Phojo (mononucléose) doit encore patienter quelques semaines avant de réintégrer le groupe. Une incertitude demeure pour un autre latéral, Vital N'Simba, légèrement touché à une cheville.