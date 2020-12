Foot Ligue 2 : Clermont veut passer les fêtes dans le top 5

Un dernier voyage avant les fêtes, pas très loin (un peu plus de 200 kilomètres jusqu'à Châteauroux), mais capital. Tous les matchs le seront, pour le Clermont Foot, dans la course à la montée, dans une Ligue 2 très serrée où chaque point compte (sept unités séparent Clermont du leader, Troyes). Pour les Auvergnats, la victoire sera donc très importante.

D'une part, parce que ce soir, leurs rivaux, Toulouse, Auxerre et le Paris FC, affrontent des adversaires relativement abordables (respectivement Pau, Dunkerque et Guingamp) ; et que les deux premiers, Grenoble et Troyes, s'affrontent, pour le choc de cette 17e journée. Et d'autre part, le mois de janvier sera crucial, avec des oppositions contre Grenoble, Auxerre, et Toulouse, des rivaux directs pour la montée.

Le Top 5 dans le viseur

Meilleure défense de Ligue 2, Clermont (6e) se déplace à Châteauroux (19e), deuxième plus mauvaise attaque du championnat (seul Ajaccio fait pire). Les Clermontois devraient donc passer le match à faire le siège de la défense berrichonne. Ils devront surfer sur une efficacité retrouvée le week-end dernier, face au Paris FC (3-2), dans le sillage notamment de Jodel Dossou, auteur d'un doublé.

Attention toutefois au coup de la panne : on se rappelle du match, fin octobre, contre Ajaccio, 19e à l'époque. Les Corses avaient bétonné derrière, crispant les Auvergnats qui avaient alors concédé deux penalties, et la défaite (0-2).

Pour ce match (coup d'envoi à 20h), Pascal Gastien, le coach clermontois, a convoqué le même groupe que celui victorieux face au Paris FC, à une exception près : Sofyan Chader est remplacé par Salis Abdul Samed.

Selon les résultats de cette 17e journée, Clermont pourrait bien passer le weekend dans le top 5, wagon qui mène aux barrages d'accession en Ligue 1 (et plus si affinités).