Foot Ligue 2 : Clermont veut poursuivre la série à Sochaux

"Il n'y a pas d'euphorie dans le vestiaire". En vieux briscard, Pascal Gastien n'est pas du genre à s'enflammer. Mais l'entraineur clermontois savoure toutefois la victoire contre Grenoble (3-0) mardi, "parce que que c'est quand même une bonne performance". Un large succès face au leader du moment qui permet à son équipe de débuter l'année en beauté avant un premier déplacement à Sochaux en 2021.

A Sochaux, les Clermontois vont essayer de prolonger la série de cinq matchs sans défaite qui leur a permis de remonter à la 4e place du classement, à seulement 4 points de Troyes, le nouveau leader. Et pour cela, ils pourront encore compter sur leur défense. La meilleure de Ligue 2 avec seulement 10 buts encaissés en 18 matchs.

A Rodez, j'avais le ballon devant moi 80% du temps, alors que là je n'ai qu'un ou deux arrêts à faire par match... Arthur Desmas, gardien du Clermont foot

"C'est sur que ça me change" sourit le gardien Arthur Desmas, arrivé de Rodez à l'intersaison, et qui a gardé sa cage inviolée pour la 11e fois mardi soir face à Grenoble.

Mais la saison dernière, les Clermontois avaient sombré sur la pelouse de Bonal (4-0).

"Le Clermont Foot prend très peu de but, il faudra casser leur ligne défensive très solide" souligne l'attaquant sochalien Bryan Lam. "Si on venait à s'imposer, on les repousserait à 9 points, c'est difficile à remonter" ajoute Pascal Gastien. Une deuxième victoire d'affilée en 2021 lancerait en effet idéalement les Clermontois dans la course à la montée.