Foot Ligue 2 : Clermont veut renouer avec la victoire au Montpied contre Nancy

"Il faut qu'on prenne des points à domicile, j'ai bien dit des points et pas un seul". Avant la réception du FC Lorient, Pascal Gastien avait martelé combien il est impératif d'être efficace au stade Gabriel Montpied. Car si les Clermontois se sont imposés à trois reprises en déplacement (Troyes, Orléans, Paris FC), le bilan est moins bon à domicile.

Une victoire contre Châteauroux, puis tenus en échec par Lens et Auxerre, devant leur public les Clermontois restent sur une défaite face à Lorient (0-2).

On veut rester dans le haut du tableau... Pascal Gastien, entraîneur du Clermont Foot

"On reste sur deux défaites, mais sur ce qu'on montre sur le terrain, on peut légitimement prétendre à la première partie du tableau" positive Pascal Gastien. Battus à Valenciennes, puis par Lorient, les Clermontois se sont relancés à Paris. "On est vigilant sur ce qui se passe derrière, mais on regarde plutôt devant" poursuit le technicien.

Efficacité à domicile

"Je sais pas ce qui se passe" s'interroge Jérôme Phojo, "on était plutôt efficace ces dernières saisons, et puis il y a eu cette mauvaise série l'an dernier" ajoute le défenseur clermontois. Qui veut se projeter. "Nancy, c'est une bonne équipe, mais il faut gagner".