Foot Ligue 2 : Clermont vise les cimes en recevant Grenoble le leader

C'est une rencontre entre deux équipes qui visent les sommets. Mais aussi entre les deux meilleures défenses du championnat. Leader du classement, à égalité avec Troyes, le Grenoble foot 38 ne compte finalement que 4 points d'avance sur Clermont. L'enjeu est donc important pour les deux formations.

"Ça a fait du bien de couper, mais c'est un gros match" reconnaît l'entraineur clermontois Pascal Gastien, "c'est une équipe très complète, capable de faire du jeu, et je pense sincèrement qu'ils ont tout pour aller au bout". Mais peut-être que le Clermont foot aussi cette saison.

"On va rencontrer en ce début d'année les six équipes, non pas qui se sont détachées, mais qui se tiennent en peu de choses" souligne le milieu de terrain clermontois, Jason Berthomier, le meilleur passeur de la Ligue 2. S'il y a un vainqueur ce soir, il fera une très bonne opération. Et s'il n'y en a pas, les deux équipes se retrouveront au printemps, à Grenoble, pour se rapprocher encore un plus des cimes.