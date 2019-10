Foot ligue 2 : confirmer l'embellie pour la Berri par un succès à domicile

Châteauroux, Indre, France

Avec trois points de pris lors des huit premières journées, les Castelroussins ont heureusement redressé la barre. Après un succès au Havre (1 à 0) puis un match nul encourageant à Caen, ils viennent donc de prendre quatre points sur six possible. Il est temps maintenant de déclencher le compteur victoire à domicile, pour l'entraîneur Castelroussins Nicolas Usaï : "Quand on a une ambition de maintien, évoluer à domicile doit se traduire par un véritable avantage ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Il faut donc sur le plan mental, trouver des ressources nécessaires dans la préparation, l'entame de match pour que l'on puisse faire la différence au stade Gaston-Petit. Un succès nous permettrait d'aller chercher l'unité de tout un vestiaire mais aussi des personnes qui travaillent au club bénévolement ou pas de passer une belle soirée, sans oublier bien sur notre fidèle public. C'est un manque depuis le début de saison. J'espère donc de tout cœur que nous allons nous faire plaisir et faire plaisir à ceux qui aiment la Berri." Ce Berrichonne football, Paris football Club c'est en fait un duel du bas du classement de ligue 2. C'est le dix huitième Châteauroux qui accueille dans son stade Gaston-Petit le PFC à la dérive. Alors pour s'en sortir, le club Parisien vient de frapper fort au niveau du recrutement.

N. Usaï :" C'est un top joueur qui a fait une très belle carrière mais il n'y aura pas de plan pour contrer Jérémy Ménez"

L'ancien international du PSG, Jérémy Ménez 32 ans s'est engagé avec le Paris football Club au mois de septembre dernier. Après une expérience délicate au Mexique, il est de retour en France. Alors est ce qu'il y aura un plan pour contrer Jérémy Ménez ? Non répond le technicien Castelroussin : "_C'est un top joueur qui a fait une très belle carrière_. Donc bien sur je vais demander à mes joueurs d'être vigilants. Sur un geste une situation de tels joueurs sont capables d'être très dangereux. Mais il n'y aura pas de plan pour contre Jérémy Ménez sinon il faudrait un plan pour contrer l'ex joueur de Rennes, Jhonatan Pitroipa. Nous devrons être vigilants encore une fois quand il aura le ballon pour qu'il ne fasse pas à lui tout seul la différence." Si La Berrichonne vient d'engranger quatre points sur six possible, elle serait inspirée d'en faire autant avec la réception donc du Paris football club suivi d'un déplacement à Orléans. Deux équipes qui au regard de ce début de saison devraient lutter pour le maintien en mai prochain. Enfin, le Castelroussin Philippe Kény a enfin effectué une sélection reconnue par la FIFA, il devrait être présent dans le groupe de 18 joueurs.