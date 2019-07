Foot Ligue 2 : Des nouveautés à Gaston-Petit pour séduire de nouveaux spectateurs

Châteauroux, France

Les derniers coups de marteau ont été donnés les cadres et l'écran télévision a été installé au salon Serge Laleuf qui se situe en dessous de la tribune Intermarché. Un salon ou se retrouve les abonnés de la Berri vers 19h00 mais aussi après les rencontres à domicile qui est aussi ouvert à tous. Les abonnés justement sont en baisse. ils sont environ cinq cents contre un millier il y a une dizaine d'année.

Des places à deux euros derrière les buts

Alors comment expliquer cette baisse. Mickaël André est stadium manager mais aussi speaker au stade Gaston-Petit :" Nous avons une baisse sur plusieurs années des socios car la population est par conséquent notre public ne se rajeunit pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous mettons en place des animations pour des matchs ciblés à Gaston-Petit avec majorettes ou encore DJ mais surtout la nouveauté cette saison ce sont les places à deux euros derrière les buts pour remplir un peu plus le stade Gaston-Petit." Les abonnés vont donc se retrouver dans leur salon Serge Laleuf qui leur est dédié.

Mickaël André le Stadium Manager devant l'espace jeu qui a été réaménagé © Radio France - Sylvain ROGIE

M. André : "Un espace de jeu a été crée et un écran de télévision pour diffuser à terme l'avant match, les buts à la mi-temps et l'après-match "

Un salon qui a été réaménagé par les salariés et bénévoles du club précise Mickaël André :" C'est un bel espace. Nous avons souhaité le réaménager et travailler tout cet été pour que nos abonnés soient heureux de s'y retrouver et que le public aussi découvre les lieux car ce salon n'est pas réservé uniquement aux abonnés. Un espace jeux a été crée ou le public et nos abonnés pourront jouer aux football sur une console de jeu bien connue du grand public. Il y a aussi un baby foot et un écran de télévision. L'objectif à terme est de diffuser l'avant match et les buts à la mi-temps et après le match." La Berri n'est pas la dernière de la classe en terme de fréquentation la preuve : Châteauroux s'est classé treizième affluence de ligue 2. Derrière on retrouve les clubs de l'AC Ajaccio et du Gazélec mais aussi Niort Béziers le Paris FC ou encore le Red Star. Ce fidè-le public du stade Gaston-Petit espère maintenant voir les Castelroussins s'imposer face au promu Roder lors de cette deuxième journée histoire de redresser la barre après la lourde défaite lors de la journée inaugurale (3-0) à Clermont.