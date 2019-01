Foot Ligue 2 : Encore un leader à bousculer pour l'USO et des mauvais souvenirs à effacer

Les orléanais espèrent pousser le leader dans ses retranchements et effacer ainsi le non-match à l'aller et la lourde défaite 5-1

Orléans-la-Source, Orléans, France

2018 s'est achevée par une victoire à Béziers pour l'USO et c'était déjà un joli cadeau de Noël, après une inquiétante série négative. 11ème, 26 points à mi-parcours, cela donne quelques longueurs d'avance aux orléanais sur le tableau de marche vers le maintien. Et 2019 a commencé avec une victoire, pas probante, c'est entendu, en coupe de France face à l'Aiglon du Lamentin et donc une qualification pour les 16è de finale de la compétition "et cela fait du bien" reconnait l’entraîneur de l'USO Didier Ollé-Nicolle. Pour autant, pas question de plastronner pour une équipe orléanaise qui sait que dès ce vendredi c'est une nouvelle belle (mais difficile) échéance qui lui est proposée à la Source.

Metz, leader de Ligue 2 depuis la 2ème journée de championnat

A regarder de près les statistiques de Metz, c'est la migraine assurée. 2éme meilleure attaque et défense de Ligue 2, meilleure équipe du championnat à l'extérieur, 13 victoires en 18 matchs, les Grenats planent pour l'instant au-dessus de tout le monde et devancent même Brest, le 2ème, de 3 points avec un match en moins.

Le coach orléanais Didier Ollé-Nicolle reconnait la qualité de l'effectif lorrain, mais il ajoute également que face à des adversaires qui semblaient eux aussi redoutables, l'USO s'est bien comportée et de citer par exemple Lorient (victoire 2-0 à la Source) ou bien le PSG (défaite 2-1 à la Source).

Didier Ollé-Nicolle (de dos supervisant ses troupes) croit en la capacité de son équipe à poser des problèmes aux messins © Radio France - Johan Gand

"Nous il faut qu'on soit dans l'agressivité maxi, dans la récupération du ballon, dans les 2 phases de transition, dans le replacement à la perte du ballon et aussi à la projection quand on gagne le ballon. Quand on est pas dans ce registre-là, on n'est pas performant. Par contre quand on est dans cette logique-là, on est certainement une des équipes les plus chiantes et les plus performantes du championnat, mais il faut être dans cette dynamique-là " conclut le technicien orléanais.

Le match aller trotte toujours dans les têtes

Didier Ollé-Nicolle confie qu'il a reparlé de la rencontre du match aller (défaite 5-1) à ses joueurs en leur demandant de faire exactement la match inverse de ce qu'ils avaient fait en Lorraine. "Ce n'était pas illogique qu'on ait quelques manques aussi; des joueurs venaient d'arriver, il fallait trouver des automatismes qu'on a forcément un peu plus maintenant" débute le défenseur Gauthier Pinaud, qui s'empresse toutefois d'ajouter "Mais ça reste quand même un non-match et il nous reste encore en travers de la gorge, donc on a envie de se rattraper".

Le défenseur Gauthier Pinaud et ses partenaires savent qu'ils ont une revanche sur eux-même à prendre par rapport au match aller complètement manqué. © Radio France - Johan Gand

Didier Ollé-Nicolle y va encore plus fort "Sur ce match on a été nuls, j'en suis bientôt à une centaine de matchs à Orléans et je pense qu'on n'a jamais été ridiculisé comme ça, on a une grosse revanche à prendre sur nous-mêmes". Hicham Benkaïd, absent au match aller n'a pas non plus oublié la gifle lorraine, mais positive "Là les équipes ne sont pas forcément complètement prêtes après la trêve et la coupe de France, donc oui ce sera un match difficile mais je pense serré, qui se jouera sur les détails, il y aura quelque chose à jouer, c'est sûr"

Le groupe de l'USO proposé par Didier Ollé-Nicolle comporte quelques changements par rapport à la coupe de France © Radio France - USOFOOT

USO-FC Metz ce sera à vivre dès 19H30 sur France Bleu Orléans dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 2.