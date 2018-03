L'ASNL a battu ce vendredi, le Gazelec Ajaccio, 1-0. Après son entrée en jeu, Anthony Koura a inscrit le but libérateur (69)'. Grâce à cette réalisation, l'ASNL met fin à une série de 4 défaites et laisse surtout la place de barragiste à Bourg-en-Bresse, qui joue ce lundi à Lens.

Anthony Koura a fait parler la poudre. L'attaquant permet à son équipe de l'emporter ce vendredi contre le Gazelec Ajaccio sur le plus petit des écarts (1-0). Ce but marqué en seconde période (69'), autorise l'ASNL à laisser la place de Barragiste à Bourg-en-Bresse qui s'en va défier Lens ce lundi.

Le match

Le maigre public du stade Marcel Picot a assisté à un petit match entre deux équipes, avant tout préoccupées à ne pas prendre de but. Certes, il y a bien des situations dans les deux défenses, mais à chaque fois, le dernier geste manque de précision.

Anthony Koura le sauveur

La fébrilité accompagne les Nancéiens jusqu'à ce double changement opéré par le coach Patrick Gabriel qui décide de lancer dans le bain, Anthony Koura et Junior Dalé à la place de Youssouf Hadji et Papis Dembelé (66'). Un coup gagnant, puisque les entrants se trouvent à l'origine du seul but de la partie. Sur un long ballon, Dalé dévie sur Koura, l'ex-nîmois, se joue de deux défenseurs et place une frappe à ras de terre qui bat le gardien ajaccien (1-0, 69').

Un soulagement

Ce but si précieux, l'ASNL a la force de le garder jusqu'au bout. Cette victoire poussive et laborieuse est une bouffée d'oxygène avant de connaître le résultat de Bourg-en-Bresse qui se déplace ce lundi, à 20h30, à Lens.