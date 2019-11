Foot – Ligue 2 : L’ACA manque le coche à Guingamp pour une poignée de secondes

Guingamp, France

Tout le monde aurait signé avant le match pour ce partage des points. Mais après l’ouverture du score par Bayala juste avant la pause, et une défense de fer pour tenir le résultat par la suite, on se disait que l’ACA réussirait sur la pelouse de Guingamp le coup parfait en prenant les points de la victoire et en s’emparant seul, de la première place au classement. Un coup parfait réduit à néant dans le temps additionnel, Nolan Roux remettant les pendules à l’heure (92e). Ce but concédé laisse beaucoup de regrets à des ajacciens qui sont passés tout près d’une performance majeure. « Il n’y a rien de plus frustrant quand on pense tenir les trois points et se faire égaliser à la fin » indiquait après le match Gaëtan Courtet, l’attaquant acéiste, frustré mais lucide : «on a subi pas mal en deuxième mi-temps. On a eu quelques opportunités pour tuer le match. Nous n’avons pas su le faire. Et derrière on est exposé à la pression de l’équipe locale. Prendre trois points à Guingamp c’était très beau. On est forcément très frustré. Pour autant, cela reste un résultat positif » précisait encore l’attaquant ajaccien.

Gaëtan Courtet : "on est frustré. Mais cela reste un résultat positif" Copier

Avec ce nul obtenu à Guingamp, l'ACA prend provisoirement la deuxième place au classement. Les ajacciens recevront Clermont à l'occasion de la prochaine journée de championnat.