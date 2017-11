Foot Ligue 2 : l'ASNL coule face au Havre (0-3)

Ce mardi soir, l’ASNL n’a pas fait le poids contre Le Havre. Les Havrais ont réglé le sort des Nancéiens grâce à des réalisations de Fontaine (25’, 27') et Ferhat (93'). Cette défaite enfonce un peu plus l’ASNL qui voit le danger se préciser au classement.

Le Havre est venu s'imposer à Marcel Picot contre une tendre et naïve équipe de l'ASNL. Fontaine (25’ et 27') et Ferhat (93’) ont profité des largesses défensives de la défense nancéienne. Cette défaite inquiétante est préjudiciable au classement.

La première mi-temps

Les bonnes intentions sont nancéiennes en début de match, le gardien havrais Thuram capte la première frappe cadrée de la rencontre signée Ba (3’). Le portier du HAC, se montre à son avantage cette fois face à Robic en gagnant son duel (6’) et en sauvant son équipe de l’ouverture du score.

Passées ces deux opportunités, Le Havre sort du bois : Mateta se met en position favorable mais il ne cadre pas (16’) avant que l’attaquant havrais bute sur Joudren (22’). Un avertissement qui se transforme en sanction. Un jeu à deux côté droit débouche sur un centre en retrait pour Fontaine, dont la frappe fait trembler les filets nancéiens (25’). Le Havre enfonce davantage l’ASNL, quand St Ruf et Joudren sont trop courts devant Fontaine (27’). L’ASNL en difficulté tente de réagir par Bassi qui trouve sur sa route Thuram (32’). Ce score de 2-0, les Havrais le tiennent jusqu’à la pause.

La deuxième mi-temps

En seconde période, les Nancéiens sonnés essayent de renverser la situation. Bassi ouvre trop son pied (64') et quand il cadre, Thuram se montre décisif (68'). Auparavant, Le Havre est proche du troisième but sans un arrêt de Jourdren (65'). Dans se second acte, Le Havre gère tranquillement son avance et inscrit un nouveau but dans le temps additionnel par Ferhat (93'). Avec cette défaite ,0-3, l'ASNL coule à domicile et se retrouve en position inconfortable au classement. Le prochain match à Tours, la lanterne rouge, vaudra très cher.

En conférence de presse, l'entraîneur nancéien est apparu marqué par cette défaite sans contestation possible. Vincent Hognon qui a ciblé trois (principaux) problèmes :