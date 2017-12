Foot Ligue 2 : l'ASNL sort vainqueur du piège tourangeau (1-2)

Ce vendredi soir, l"ASNL est allée s'imposer chez le dernier au classement, Tours. Ménés au score rapidement après un but de Tshibumbu (18'), les Nancéiens sont revenus grâce à un doublé de Youssouf Hadji (33' et 42' sp). Ce succès permet à l'ASNL de remonter à la 14ème du classement de Ligue 2.

L'AS Nancy Lorraine ne s'était plus imposée en championnat depuis le 29 septembre. Il fallait même remonter au 5 février pour trouver un succès à l'extérieur en championnat de l'ASNL (à Nantes, 2-0). Fin de mauvaise série pour les Nancéiens qui retrouvent le goût de la victoire et de l'enthousiasme. L'AS Nancy Lorraine a réussi à dominer Tours (1-2) au terme d'un match serré.

La première mi-temps

Un adversaire mort de faim et qui joue son va-tout, l’ASNL se fait bouger en début de match par la lanterne rouge. Après 50 secondes de jouées, Diarra, ne cadre pas sa frappe. Dans la foulée, le FC Tours crie au scandale après que l’arbitre ait oublié une main de Diagne dans la surface de réparation (3’). La réaction nancéienne vient de Cuffaut, dont le raid débouche par une frappe enroulée du pied gauche qui va taper le poteau du gardien tourangeau Coudert (5’).

Malgré cet avertissement, Tours va de l’avant et prend des risques. Après un beau travail côté gauche de Tshimbubu, Diarra manque l’immanquable face à Joudren (16’). Deux minutes s’écoulent, les efforts tourangeaux sont récompensés : débordement cette fois de Diarra et conclusion réussie de Tshinbumbu (18’). L’ASNL trop permissive est punie (1-0).

L’ASNL obtient un coup franc plein axe à 25 mètres du but adverse. Bassi le met dans la boite pour une tête nancéienne qui s’écrase sur la barre, avant de revenir dans les pieds de Hadji qui flaire le bon coup pour égaliser (33’, 1-1). L’expérimenté Hadji est proche du deuxième but après avoir repris une déviation de Barka (35’). Tours ne réagit pas, l’ASNL se porte vers l’avant. Cétout est déséquilibré dans la surface de vérité et obtient le penalty. Hadji le transforme et s’offre un doublé (42’). L’ASNL revient de loin et mène à la pause (1-2)

Antony Robic et ses coéquipiers ont lutté jusqu'au bout pour tenir le résultat face à Tours © Maxppp - @Pascal Montagne

La seconde mi-temps

L’entrée en matière des Tourangeaux est aux antipodes de la première période et l’ASNL se contente d’attendre son adversaire. Résultat : la rencontre s’enfonce dans un faux rythme et les occasions sont rares. Mancini pour le FC Tours tente un tir qui passe largement à côté du but de Jourdren (69’). Il faut attendre les derniers instants de la rencontre pour avoir quelques émotions. Miguel en bonne position dévisse sa tentative (90’), et N Doye est contré in extremis (92’). Deux situations qui font frémir une équipe de l’ASNL qui recule dangereusement bientôt soulagée par une sortie aérienne efficace de son gardien Jourdren (93’). L’ASNL s’impose (2-1) et évite le piège de la lanterne rouge.

