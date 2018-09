Orléans-la-Source, Orléans, France

Solidité défensive, efficacité offensive et un brin de chance, tout semble sourire en ce moment aux orléanais. Certains joueurs arrivent à enchaîner des prestations convaincantes xerre (0-3). On l'a dit et répété, Orléans n'était pas prêt en tout début de saison et l'a payé sur les 3 premières rencontres. Et c'est là aussi que l'on avait vu cette équipe orléanaise, d'abord chahutée par Lens (0-2) puis piétinée à Metz (1-5) et dominée par Auxerre (0-3), incapable de donner la réplique aux équipes de haut de tableau. Une page tournée désormais pour le coach orléanais Didier Ollé-Nicolle.

L’entraîneur de l'USO Didier Ollé-Nicolle lors d'une séance d'entrainement © Radio France - Johan Gand

Malgré la forme de son équipe, l’entraîneur orléanais sait qu'il faudra une prestation de haute qualité pour prendre des points Copier

"Un match délicat"

Lorient est certes la seule équipe invaincue du championnat, mais les Merlus ne se sont pas encore frottés aux équipes du haut de tableau. La formation la mieux classée que les bretons ont affronté c'était Le Havre (6ème) lors de la 1ère journée (0-0). Mais attention car ces lorientais se connaissent bien, "9 joueurs qui devraient être alignés ce vendredi ou en tout cas qui ont joué le dernier match étaient déjà au club la saison dernière" relève Didier Ollé-Nicolle. A la Source la saison passée, Lorient avait souffert, lors des 45 premières minutes avant de s'imposer (1-2). Le coach lorientais Mickaël Landreau s'en souvient et vu les récentes prestations orléanaises il s'attend à un match "délicat". Le défenseur de l'USO Cédric Cambon a aussi ce match en mémoire et la leçon qu'il en retire c'est qu'il ne faut surtout pas laisser ces lorientais s'installer dans le jeu.

Cédric Cambon (à droite) tout sourire avec Ruben Droenhle (de dos) et Pierre Bouby (à gauche) © Radio France - Johan Gand

"Invaincus mais pas invincibles" estime Cédric Cambon à propos de Lorient Copier

Un joli duel en perspective et un défi collectif à relever pour l'USO

Solidité défensive, efficacité offensive et un brin de chance, tout semble sourire en ce moment aux orléanais. Certains joueurs arrivent à enchaîner des prestations convaincantes et révèlent leur potentiel, d'autres confirment et au final c'est le collectif orléanais qui est en train de grandir. Un groupe, capable, lorsque tout le monde est au diapason et à l'unisson, de faire corps et front, à l'image de la victoire à Sochaux vendredi. "Nous sommes l'US Orléans, et depuis 2 ans que je suis là, on n'a jamais gagné un match sur le talent d'un joueur [...] mais uniquement quand on a eu 10 mecs qui parlaient le même langage" rappelle Didier Ollé-Nicolle. Même constat pour le milieu de terrain Thomas Ephéstion, dont les entrées ont souvent fait du bien à l'USO, depuis son arrivée. Pour lui, l'équipe est même dans de très bonnes dispositions pour aborder ce gros morceau.

Le milieu orléanais Thomas Ephestion (chasuble bleue, à la lutte avec Yohan Demoncy), apporte régulièrement lors de ses entrées en jeu © Radio France - Johan Gand

Le milieu orléanais estime que Lorient ou un autre club, peu importe, l'objectif est de poursuivre la série en cours Copier

Groupe inchangé

Malgré le retour à l'entrainement d'Hicham Benkaïd, blessé depuis le reprise, Didier Ollé-Nicolle a gardé le même groupe que face à Sochaux : "Vu la prestation, c'était difficile de retirer des gars de l'effectif". L'attaquant Fahd El Khoumisti, de son côté, s'entraîne encore seul et se remet doucement de sa blessure à la cheville depuis le match au Havre.

Le groupe orléanais face à Lorient - orleansloiretfoot.com

Et comme à chaque rencontre des orléanais, ce match sera à suivre sur France Bleu Orléans à partir de 19H30, coup d'envoi à 20H.