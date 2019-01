Foot Ligue 2 : L'USO à la recherche d'un second souffle à Auxerre ce vendredi

Orléans-la-Source, Orléans, France

Vendredi au coup de sifflet final face au leader Metz, il y avait des regrets. Et c'est déjà en soi une bonne nouvelle. Evidemment cela n'apporte pas beaucoup d'eau au moulin orléanais en terme de points, mais c'est dans la continuité de la prestation, par exemple, face au PSG. Les 2 différences c'est : premièrement que l'USO a eu des occasions pour revenir au score voire mieux et deuxièmement que les orléanais ont "un peu trop respecté le leader" en 1ère mi-temps. Cela a permis à l'équipe messine de se mettre tranquillement dans le bain, avant de prendre l'avantage sur sa 1ère vraie incursion dans la surface orléanaise, alors qu'on sentait des tribunes que les lorrains n'étaient pourtant pas dans un grand soir. Pourquoi ne pas avoir pris les choses en main pour bousculer l'adversaire ? "Ca, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire" tempère le défenseur Adrien Monfray qui fait son retour dans le groupe orléanais après une longue blessure. "On a l'impression des fois qu'on ronronne un peu. On a des phases où on sent que, je ne dirais pas qu'on est absent, mais on ne prend pas le taureau par les cornes. Ca, on essaie de travailler dessus, c'est peut-être psychologique...On essaie de parler, de se dire, ça on devrait le faire dès le début du match. Après on sait que tout le monde se dit ça."

Adrien Monfray, blessé de longue date, revient dans le groupe et peut même prétendre à une place de titulaire dans la défense de l'USO © Radio France - Johan Gand

Au coude à coude mais pas dans la même spirale

La défaite orléanaise face à Metz alors qu'Auxerre s'imposait 4-0 face au Gazélec Ajaccio a permis aux bourguignons de passer devant l'USO grâce à une différence de buts favorable.

Un chassé-croisé qui semblait improbable il y a encore quelques mois. L'AJ Auxerre était en difficulté en bas de tableau alors qu'Orléans empilait les succès et s'infiltrait dans le top 5. Mais les dynamiques se sont inversées. Les icaunais (habitants de l'Yonne) ont stoppé leur mauvaise série fin octobre et depuis, plus aucune défaite. Ils viennent même d’enchaîner 2 succès probants sur le même score (4-0) face à Grenoble et sur la pelouse du Gazélec Ajaccio et rêvent déjà d'une 2ème partie de saison canon qui pourrait leur permettre de revenir dans la course à la montée. Côté orléanais, 4 petits points seulement sur les 8 derniers matchs de Ligue 2, mais le coach de l'USO remet les choses en perspective "Avec nos 26 points au début de cette phase retour, on est bien, il faut qu'on garde notre sérénité. Il n'y a pas d'urgence particulière sinon à bien travailler, à bien fonctionner et prendre un peu plus d'ambition et de responsabilité". Et prudence avertit Didier Ollé-Nicolle sur l'adversaire, c'est une équipe qui peut se permettre d'avoir sur la banc Dugimont, Ketkeophomphone ou Barreto et donc avec un gros potentiel. Mais le technicien orléanais estime qu'avec les prestations encourageantes dans le jeu face au PSG, à Béziers ou à Metz, il faut continuer dans cette voie et que cela "va finir par payer" à condition d'améliorer l'efficacité dans les 2 surfaces.

Pour Didier Ollé-Nicolle (de dos), l'USO est sur la bonne voie, il faut poursuivre face à Auxerre pour que cela finisse par payer © Radio France - Johan Gand

Des changements par rapport à Metz?

Avec le retour d'Adrien Monfray, c'est un vrai dilemme en défense. Difficile de toucher aux 2 latéraux (Lecoeuche et Pinaud) qui font de bons matchs ces derniers temps, mais difficile de se passer des services de Monfray, toujours solide et qui a rarement déçu lors de ses titularisations. Il n'est donc pas impossible de le voir passer directement de l'infirmerie au terrain, sans même passer par la case "réserve" ou banc de touche, comme c'est généralement le cas après une longue blessure. En attaque, il pourrait aussi y avoir des modifications en pointe. Un peu en manque de réussite en ce moment, Anthony Le Tallec pourrait laisser sa place à Jordan Tell au bénéfice de l'alternance.

Titulaire à Béziers et face au Lamentin, Jordan Tell (au 1er plan) avait marqué à chaque fois, il pourrait à nouveau débuter ce vendredi à Auxerre © Radio France - Johan Gand

Le groupe de l'USO en déplacement à Auxerre pour cette 21ème journée de Ligue 2 - USO FOOT

En tout cas ce match donnera la coup d'envoi de 8 jours avec 3 matchs au programme puisqu'après la Bourgogne, il y a aura le déplacement à Bergerac en coupe de France puis la réception de Niort samedi prochain. Il s'agit donc de donner une 1ère bonne impulsion au stade Abbé Deschamps pour bien lancer la série.

