Orléans-la-Source, Orléans, France

Comme Karim Ziani, le capitaine, l'avait dit avant Châteauroux "aujourd'hui peu importe d'être beaux ou bons, il faut prendre des points". Et sur les 30 premières minutes, l'USO a été en difficulté, mais grâce à Anthony Le Tallec et un réajustement technique et tactique, la 2ème mi-temps a été mieux maîtrisée. opas été de tout repos avec des adversaires dangereux sur la 1ère demi-heure, mais qui permet aux orléanais de respirer un peu mieux vées.

Satisfaction mais exigence de la part de l’entraîneur orléanais Copier

L’entraîneur orléanais Didier Ollé-Nicolle au milieu de ses joueurs à lors d'une mise en place tactique. © Radio France - Johan Gand

Un peu moins de pression

La semaine dernière le technicien orléanais avait (et ce n'est pas son habitude) insisté sur l'importance du match face à Châteauroux. A la sortie de la trêve internationale, c'était l'occasion de voir l'USO bien repartir et de fût le cas vendredi avec un succès 2-0 sur le voisin berrichon. Un succès qui n'a pas été de tout repos avec des adversaires dangereux sur la 1ère demi-heure, mais qui permet aux orléanais de respirer un peu mieux avec une 14ème place au classement et de posséder 3 points d'avance sur le Red Star, 19ème et 1er relégable. Alors évidemment pas de quoi s'endormir sur ses lauriers, mais un peu d'air qui fait du bien estime le latéral orléanais Quentin Lecoeuche.

Les points obtenus la semaine dernière ont fait du bien, mais il faut enchaîner confirme Quentin Lecoeuche Copier

Le défenseur latéral orléanais Quentin Lecoeuche en plein débordement sous les yeux d'Armand Laurienté © Radio France - Johan Gand

Le physique et l'état d'esprit d'abord

Comme Karim Ziani, le capitaine, l'avait dit avant Châteauroux "aujourd'hui peu importe d'être beaux ou bons, il faut prendre des points". Et sur les 30 premières minutes, l'USO a été en difficulté, mais grâce au but d'Anthony Le Tallec et un réajustement technique et tactique, la 2ème mi-temps a été mieux maîtrisée. Pour le jeune milieu congolais Durel Avounou, l'important c'est avant tout l'attitude affichée par le groupe, l'envie d'aller chercher l'adversaire haut, et cela passe par le physique.

Le jeune milieu de terrain Durel Avounou estime qu'en Ligue 2 c'est d'abord le physique qui fait la différence Copier

Durel Avounou encadré par Gaëtan Perrin, Amine Talal et Cédric Cambon © Radio France - Johan Gand

Sochaux, cet inconnu

Comme Didier Ollé-Nicolle l'évoquait plus haut, Sochaux possède de fortes individualités, mais qui ont pour l'instant du mal à faire décoller leur équipe nouvelle formule. Après des décennies passées dans le giron du groupe et de la famille Peugeot, le club franc-comtois, au palmarès bien garni était passé il y a quelques années sous pavillon chinois. Depuis cette saison, c'est l'accent espagnol qui est de mise au FCSM. C'est désormais un groupe ibérique, propriétaire du club d'Alavès qui gère le club du Doubs. L'effectif a énormément bougé, de nombreux joueurs espagnols ont débarqué, comme l’entraîneur José Manuel Aira. Du coup bien difficile de se faire une idée précise sur la force de cette équipe dont la plupart des membres étaient inconnus dans le championnat français. Un constat tout de même, les sochaliens semblent plus à l'aise à domicile où ils n'ont perdu qu'un seul match face à Valenciennes (2ème journée) et depuis ils alternent succès (courts) à la maison et défaites à l'extérieur. Pour se faire une idée, rendez-vous ce vendredi dès 19H30 sur France Bleu Orléans pour suivre cette rencontre et les autres de la 8ème journée de Ligue 2.