Foot Ligue 2 : L'USO en quête de provisions avant l'hiver face à Nancy

Orléans-la-Source, Orléans, France

Le bon nul face à Brest la semaine dernière, même s'il n'y a pas eu de but, a montré que l'USO avait retrouvé les valeurs qui ont fait sa belle réussite avant les défaites face à Grenoble et Clermont. 7 jours plus tard, même endroit, même heure, il y aura un peu plus de confiance. Même si les joueurs et le staff affirment qu'il n'y avait pas d'inquiétude particulière suite au petit coup de mou des orléanais. C'est donc dans une position confortable, 8e avec 23 points que l'USO, aborde cette 16e journée de championnat et la réception de Nancy, 20e avec seulement 8 points.

Ça facilite les choses

Une situation sans pression pour l'USO, en avance par rapport à son objectif de maintien ; avec encore 4 matchs à jouer avant la mi-championnat et la trêve hivernale, les orléanais ont déjà fait plus de la moitié du chemin qui les sépare de la quarantaine de points nécessaires pour rester en Ligue 2.

Ça facilite les choses, reconnait le milieu de terrain Thomas Ephestion. Quand je suis arrivé on était 18e et là nous sommes 8e. Pour Orléans le but c'est de faire mieux que la saison passée, là on est en train de faire mieux puisqu'on est dans la 1ère partie de tableau. Et puis si on peut aller titiller ceux qui sont au-dessus, on ne va pas s'en priver.

Le milieu de terrain de l'USO, Thomas Ephestion (chasuble bleue) © Radio France - Johan Gand

Son coéquipier Gaëtan Perrin admet quand même comme Didier Ollé-Nicolle qu'

il faut de la pression, mais de la bonne

Malgrè de bonnes prestations en cours de jeu, Gaëtan Perrin n'a jamais été titulaire cette saison en championnat © Radio France - Johan Gand

Le jeune milieu offensif concède qu' en effet,

vu le classement et le nombre de points, les joueurs sont plus libérés mais il faut que ça se voit sur le terrain et qu'on arrive à montrer du jeu surtout à domicile

Quant au coach orléanais, la bonne situation de son équipe est un signe pour lui de la progression du groupe.

Sur ce qu'on va être capable de faire sur ces 4 derniers matchs (Nancy, Troyes, AC Ajaccio et Béziers) on peut se mettre dans des bonnes perspectives. Aujourd'hui on a assuré une phase aller correcte, quoi qu'il arrive, là on a 4 matchs, pas bonus, mais pour avancer, des matchs de construction, pour avancer, être sereins sur les matchs retour et être ambitieux dans la construction de notre projet.

Didier Ollé-Nicolle a la volonté de faire mieux que la saison passée et d'être ambitieux, cela passe par un bon bilan à la trêve, d'ici 4 matchs © Radio France - Johan Gand

Un chardon qui manque de piquant

Nancy (dont l’emblème du club est chardon) est une équipe en difficulté, c'est incontestable. L'ambition de retrouver la Ligue 1 semble déjà bien loin et les lorrains, tentent d'abord de se sortir des profondeurs du classement dans lesquels ils sont englués, quasiment depuis le début de saison. 8 points en 15 matchs, 6 buts marqués (pire attaque de Ligue 2) et moins bonne équipe en déplacement du championnat (1V, 1N, 5D). Malgré ces statistiques plus que moyennes, la prudence est de mise dans les rangs orléanais. Premièrement parce que la situation nancéienne implique un investissement énorme et s'ils veulent éviter la relégation, ils vont devoir être à fond ou presque sur chaque match qui leur reste à jouer. Pour le nouvel entraineur Alain Perrin, ses joueurs doivent aborder chaque rencontre comme des matchs de coupe. Message reçu visiblement la semaine dernière où Nancy a repris espoir en battant le Red Star, 19ème, 1-0.

Ils viennent de changer de coach, ont gagné leur dernier match, ils vont venir avec les crocs, prédit le milieu offensif orléanais Gaëtan Perrin

On a vu les vidéos, à Brest ils ne perdent que 2-1. Je ne peux pas dire qu'ils sont sur une bonne dynamique car ils n'ont pris que 3 points sur les 2 derniers matchs, mais s'ils sont sur la lancée du match face au Red Star, il faudra faire attention analyse de son côté le milieu Thomas Ephestion

Sans Ziani

Pour ce match l'USO enregistre le retour de Steve Furtado, Gabriel Mutombo et Fahd El Khoumisti, mais doit toujours se passer d'Adrien Monfray en défense et pour ce match également de son capitaine Karim Ziani. Très bon face à Brest, sa patte droite et sa précision sur coup de pied arrêté pourraient faire défaut, mais heureusement cette année, Didier Ollé-Nicolle a de la réserve sur le banc et Perrin, Lauriente, El Khoumisti, entre autres chassent du temps de jeu et son dans les starting-block, même si, à priori c'est plutôt la solution Thomas Ephestion qui serait privilégiée en faisant coulisser Durel Avounou côté droit. USO-ASNL ce sera à vivre dès 19H30 sur France Bleu Orléans avec également les résultats des autres rencontres de cette 16ème journée de Ligue 2