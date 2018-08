Orléans-la-Source, Orléans, France

Mardi, pour la 1ère fois de la saison, les orléanais ont eu droit à l'avion pour faire le déplacement à Nancy. Un effort de la direction pour permettre à l'équipe d'encaisser ce double déplacement en Lorraine puis en Normandie en seulement 3 jours. Ainsi le groupe a pu avoir 2 séances d'entrainement mercredi et jeudi et ce n'est pas un luxe avec ces échéances rapprochées pour leur permettre de bien récupérer, tout en continuant à monter en puissance.

Travail physique et récupération au menu des orléanais pour gérer l'enchaînement © Radio France - Johan Gand

Et même si le programme était différent cette semaine, Didier Ollé-Nicolle l'entraîneur orléanais commence à prendre du plaisir dans ces séances où il peut enfin solliciter pleinement ses troupes.

Avec un groupe désormais plus étoffé, le staff peut travailler, avec moins de crainte, la montée en puissance Copier

Les pieds sur terre mais pas dans le même sabot

Malgré cette intéressante série, le mot d'ordre est bien sûr de ne pas s'enflammer. L'USO reste 18ème de Ligue 2, après 5 journées de championnat. Mais une bonne brochette de concurrents, situés juste devant, ne sont plus désormais qu'à une victoire d'écart.

Le groupe est donc conscient que le chemin est encore bien long et qu'il est important de profiter de ces bonnes phases pour prolonger ces séries positives

Le défenseur de l'USO Adrien Monfray Copier

Absent depuis la reprise, Adrien Monfray retrouve enfin la forme et le compétition depuis 2 matchs © Radio France - Johan Gand

Bien terminer avant la trêve

Si Didier Ollé-Nicolle et plusieurs joueurs avaient confié avoir été inquiets après les 3 premiers matchs orléanais, la situation de l'USO semble moins inquiétante aujourd'hui. Avant la 1ère coupure du championnat et la trêve internationale qui approche, Orléans pourrait, en fonction du résultat de ce vendredi soir au Havre, achever ce 1er segment avec un total de point intéressant, au vu du retard qui avait été pris.

Didier Ollé-Nicolle serait satisfait si l'USO ne perd pas ce vendredi au Havre Copier

L'entraîneur de l'USO Didier Ollé-Nicolle © Radio France - Johan Gand

Le Havre n'est pas encore vraiment lancé

Le déplacement au stade Océane n'est jamais une partie de plaisir. Didier Ollé-Nicolle a d'ailleurs placé les normands dans son trio de tête en fin de saison. Mais même s'ils sont ambitieux, ils n'ont pas encore vraiment prouvé qu'ils peuvent jouer les premiers rôles. 1 seule victoire en 5 matchs et seulement 2 buts inscrits, les havrais ne semblent pas encore avoir trouvé la bonne carburation offensive. C'était mieux mardi en coupe de la Ligue face à Brest ou les normands avaient démarré en trombe et menaient 3-0, mais ils se sont effondrés en 3 minutes (66è, 67è et 69è) pour finalement arracher une qualification aux tirs au but face au club breton. Au moins sur ce point Havrais et Orléanais seront sur le même pied d'égalité en terme de fraîcheur.

Comme chaque match du club de foot orléanais, Le Havre-USO sera à suivre sur France Bleu Orléans ce vendredi à partir de 19H30 avec Mohammed Bouqriti en studio et Johan Gand aux commentaires depuis le stade Océane.