Foot Ligue 2 : La Berri doit impérativement passer la 2ème à domicile

Châteauroux, Indre, France

Les fidèles du stade Gaston-Petit doivent s'en souvenir. Le dernier succès à domicile remonte au premier novembre dernier, 1 à 0 face à l'AJ Auxerre. Le bilan avec une seule victoire à domicile est du coup médiocre. Les Castelroussins ont récolté seulement sept points sur trente possible ! Alors avec un tel bilan ils devraient tout simplement être relégables. Et bien non car à l'inverse, les Castelroussins sont séduisants et surtout réalistes à l'extérieur comme en témoigne d'ailleurs la dernière victoire 1 à 0 sur l'île de beauté à l'occasion de la 22ème journée de ligue 2. A l'export, les Berrichons sont septième sur vingt avec 18 points. A l'inverse sur la pelouse de Gaston-Petit les <bleu et rouge> sont lanterne rouge avec sept points de pris sur trente.

N. Usaï (entraîneur de la Berrichonne) : Il va falloir enlever le frein à main et entamer la rencontre avec beaucoup d'envie."

Alors face à Chambly 15ème, les Castelroussins doivent tout faire pour ne pas encaisser de but lors du premier quart d'heure car c'est devenu une très mauvaise habitude et se lâcher résume Nicolas Usaï l'entraîneur de la Berri : "Il va falloir lever le frein à main et entamer la rencontre avec beaucoup d'envie. C'est avant tout sur le plan mental si nous n'arrivons pas à imposer notre jeu. il ne faut surtout pas qu'il y est un blocage par rapport au stade Gaston-Petit en sachant que nous jouons une équipe de Chambly avec des anciens Castelroussins comme Crillon ou encore Déquaire. Lors de notre dernier match à domicile face à Niort (1-1) nous avons été trop tendres dans les duels pour nous imposer. Je n'ai pas aimé certaines attitudes il va falloir être totalement investi dans cette rencontre pour pouvoir nous imposer pour la deuxième fois chez nous."

Le coup d'envoi de ce Berri - Chambly sera donné ce mardi 4 février à 21h05 !

Si les Berrichons avaient la bonne idée en effet de l'emporter chez eux, la barre des trente points ne serait pas loin. A l'inverse les footballeurs de Chambly quinzième à un petit point des Castelroussins se disent qu'en cas de succès uniquement, ils pourraient dépasser au classement général la Berrichonne. C'est encore un duel du bas de classement qui ne devrait pas manquer d’intérêt. A noter que cette rencontre comptant pour la 23ème journée de ligue 2, débutera à 21h05 c'est le choix du diffuseur. Certes il doit être lié à des contraintes de programme mais force est de constater qu'avec de telles horaires et un mardi soir le public devrait être clairsemé au stade Gaston-Petit mais aussi dans beaucoup d'autres enceintes de ligue 2.

Le groupe de 18 : Fabri, Pillot, Mbonné, Condé, Opéri, Alhadur, Cordoval, Mulumba, Vanbaleghem, Grange, Sanganté, Raineau, Leroy, Diarra, Goncalvès, Sunu, Kény et Couaref.

Entraîneur : Nicolas Usaï