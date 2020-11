Foot Ligue 2 : La Berri au complet doit manger du lion

Crée en 1928 par le groupe Peugeot, Sochaux a toujours eu comme emblême un lion. Et bien à l'occasion de cetet 11ème journée de kligue 2, la Berri va devoir se montrer féroce pour battre les Sochaliens et surtout retrouver déja sportivement de la sérénité.

La Berri est en grand danger. Elle reste sur trois défaites de suite dont la dernière à domicile extrêmement douloureuse 3 à 0 face au promu Pau. Et comme si cela ne suffisait pas, en coulisse les tensions sont extrêmes.

Aucun joueur n'a été testé cette semaine positif au covid-19

En clair, tous les clignotants sont au rouge mais une bonne nouvelle est arrivée lors du point presse d'avant match : aucun joueur du groupe professionnel n'a été testé positif. Il y a des semaines que cela ne s'était pas produit. Seul, le milieu de terrain Opa Sanganté est absent. il a écopé d'un carton rouge lors de la débâcle à domicile face à Pau.

Nicolas Usaï (entraîneur de la Berri) : Je sais que mon siège peut devenir un siège éjectable."

Ce Berri- Sochaux est de la plus haute importance pour Nicolas Usaï qui s'attendait à la question sur son avenir en cas de résultat négatif : "Ce n'est pas à moi de trancher mais je sais très bien que notre situation sportive est plus que délicate. Mais en effet, vue la situation dans laquelle je suis, je sais que mon siège peut devenir un siège éjectable mais je ne veux surtout pas penser à ça." Nicolas Usaï est plutôt concentré sur le fait que Sochaux n'a jamais perdu à l'extérieur et sur le fait aussi que les Doubistes n'ont encaissé qu'un seul et unique but hors de leurs bases c’était sur la pelouse de l'AC Ajaccio (1-1). Les Sochaliens ont réalisé un très bon début de championnat mais force est de constater qu'ils restent sur quatre matchs sans succès dont une dernière défaite chez eux au stade Bonal 4 à 3 face à Niort.

Boukari dans le 11 de départ ?

La pression sera maximale sur les épaules des Castelroussins, c'est une évidence. Et quand tout va mal, il faut s'appuyer sur les joueurs d'expérience pour ramener de la sérénité. Parmi les retours attendus, il y a celui de Razak Boukari qui revient de blessure. Nicolas Usaï annoncera son 11 de départ uniquement le jour du match avec juste cette petite incertitude. Les joueurs Castelroussins ont tous fauté lors de la venue de Pau il y a quinze jours. Ils doivent pour les amoureux de ce club tout faire pour gagner en priorité et donc se dépouiller sur le terrain pour ceux qui auront la chance de jouer. Certes il restera derrière ce match 27 journées de championnat mais la Berri est déjà en grand danger.

Le groupe des 18 : Fabri, Pillot – Cordoval, Fofana, Cissé, Mboné (cap), Opéri, Grange, Leroy, Mulumba, Nouri, Raineau, Boukari, Chouaref, Goncalves, Keny, Sunu, Tormin. Entraîneur : Nicolas Usaï