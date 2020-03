Foot - Ligue 2 : la Berri joue au Paris Football Club pour conserver, voir accentuer son avance au classement

Le Paris Football Club et la Berrichonne football ont des trajectoires similaires. Englués dans les profondeurs du classement, ces deux clubs ont retrouvé des couleurs à deux différences prêts. Premièrement, le Paris Football Club occupe la dix septième place avec 28 points, Châteauroux est quinzième avec 34 points. Deuxièmement, malgré des résultats compliqués notamment en début de saison, Nicolas Usaï l'entraîneur Berrichon est resté à son poste contrairement à Mecha Bazdarevic qui a été remplacé le deux janvier dernier par René Girard.

Nicolas Usaï : "J'ai beaucoup de respect pour René Girard qui a été non seulement champion de France avec Montpellier et en plus il a été mon formateur en 2006

L'ancien champion de France avec Montpellier à un bilan satisfaisant depuis sa venue au chevet de l'équipe du Paris Football Club le deux janvier dernier : deux défaites, quatre nuls et surtout trois victoires. La Berri va beaucoup mieux elle aussi avec notamment le dernier succès obtenu à Gaston-Petit 2 à 1 face à Caen dans les arrêts de jeu. Nicolas Usaï. J'ai des joueurs qui ont du caractère la preuve nous sommes la seule équipe de ligue 2 à avoir pris le plus de points à savoir onze points dans les dix dernières minutes. Avoir du caractère c'est très bien mais il ne faut surtout pas se relâcher. Le maintien n'est pas encore acquis. La saison dernière à la même période nous avions 32 points (aujourd'hui 34 points). Au match aller à l'issue d'une rencontre qui ne restera vraiment pas dans les anales, les Castelroussins s'étaient inclinés 1 à 0.

Hassan, Maréga Tormin et Bedfian sortent du groupe, Fabri (gardien N°1), Sunu, Keny et Cordoval

Les <bleu et rouge> ont donc sur la pelouse de Charléty une belle revanche à prendre. L'objectif et de conserver les six points d'avance avec le Paris football Club ou pourquoi pas uniquement en cas de succès en compter neuf. Enfin, Hassan (mis à la disposition des 19 ans, Maréga blessé Tormin et Bedfian choix de l'entraîneur sortent du groupe. Gilles Sunu est de retour de même que Julien Fabri le gardien numéro un qui reprend sa place dans les buts, Philippe Kény et Jérémy Cordoval réintègrent le groupe.

Le groupe : Fabri, Pillot – Alhadhur, Condé, Mboné (cap), Opéri, Cordoval, Fofana, Mulumba, Vanbaleghem, Raineau, Leroy, Grange, Diarra, Goncalves, Chouaref, Sunu, Keny.

Entraîneur : Nicolas Usaï