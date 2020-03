Foot Ligue 2 : la Berri renversante face à Caen s'impose 2 à 1

La Berri est toujours là, quand on ne l'attend pas. Chez elle, face au Normands de Caen elle a réussi ce qu'elle n'ai jamais réussi à faire depuis le début de championnat à domicile.. A chaque fois qu'elle a été menée au score, elle n'a jamais gagné. Et bien c'est fait et bien fait. Après une entame de match une nouvelle fois délicate et un tir contré de Zady Sery et le ballon heurte la transversale de Rémi Pillot. Après une minute la Berri a bien failli une nouvelle fois être menée à la marque par le Stade Malherbe de Caen. Après cette grosse frayeur, le premier quart heure est passé et le score est toujours de 0 à 0. Il y a donc du mieux par rapport à la réception du Havre ou la Berri était déjà menée 2 à 0. Mais les Normands sont de plus en plus présents. Ils déboulent souvent sur le côté droit. Et sur un centre d'Anthony Goncalvès, ce dernier dépose le ballon sur la tête de l'attaquant Malik Tchoukounté qui inscrit le premier but de la rencontre 0-1 (27ème). La Berri a tenu un quart d'heure mais pas une demi heure !

R. Pillot (gardien de but de la Berri) : "On voulait se racheter par rapport à la dernière défaite face au Havre, c'est fait."

Dans la foulée, les joueurs du Stade Malherbe de Caen ont deux occasions sans doute de plier la rencontre mais ils se heurtent à un Rémi Pillot en état de grâce. La gardien de but Castelroussin réalise deux parades exceptionnelles (35 et 38ème). Le portier Berrichon n'était pas mécontent de son match à juste titre : "On voulait se racheter par rapport à la dernière défaite face au Havre, c'est fait. Je suis assez satisfait de mon match à part le but que j’encaisse. Je vous ai déjà dit la semaine dernière quand je suis rentré en jeu face au Havre que je me sentais prêt et à cent pour cent vous voyez c'est le cas." Après ces deux parades XXL, la Berri va s'offrir le luxe d'égaliser. Sur un centre de l'ancien Caennais Alexandre Raineau, Romain Grange est au deuxième poteau et d'une frappe puissante, il loge le ballon sous la transversale de Rémy Riou 1-1 (38ème).

Le jeune Hassan (18 ans) est à l'origine du deuxième but Castelroussin sur sa première passe décisive de la saison

En seconde période la Berri est plutôt séduisante avec une occasion d'Aléxis Goncalvès sauvée par la défense de Caen à quelques centimètres de la ligne de but. Rémi Pillot sort encore une parade décisive sur une frappe de Zady Sery (54ème). Alors qu'un pénalty semble évident sur le jeune Haissem Hassane qui vient de rentrer en jeu à la 82e va très vite s’illustrer de la plus belle des manières. Certes il ne va pas marquer mais il va offrir la victoire et surtout la balle de but sur un centre côté droit à destination de Fantamdy Diarra qui au deuxième poteau du plat du pied trompe le gardien Normands 2-1 (90ème). C'est d'ailleurs le score final.

Au classement, la Berri conserve sa quinzième place mais elle est surtout à huit points maintenant (34 points) du dix huitième Niort. Les Castelroussins joueront un match très important lors de leurs prochains déplacement au Paris football Club (17ème) un candidat direct au maintien.