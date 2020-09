Foot Ligue 2 : la Berri va devoir faire preuve d'efficacité devant le but pour battre Amiens

C'est la confrontation entre deux équipes qui ont connu le même début de championnat avec une victoire 1 à 0 lors de la première journée suivi de deux défaites de suite ! Mais le mimétisme ne s'arrête pas là car les deux défaites se sont jouées également sur le même score 2 à 1 puis 1 à 0. Comme quoi l'ancien pensionnaire de ligue 1 n'est pas encore tout à fait au point.

C'est donc aux Castelroussins d'en profiter comme le concède le technicien berrichon Nicolas Usaï : "Amiens se retrouve dans une situation comme beaucoup de club de ligue 2 ou des joueurs de qualité comme Ghoddos ou Mendoza qui peuvent partir du jour au lendemain. C'est simplement des joueurs qui vont se mettre en route et le but du jeu c'est qu'ils se mettent en route contre nous."

5000 spectateurs - la jauge maximale en raison de la crise sanitaire - au stade Gaston-Petit

La Berri, souhaite tout simplement réaliser un gros coup et battre les Picards, histoire de lancer la saison à domicile ! A cette occasion pour ce deuxième rendez vous à Gaston-Petit, 5000 spectateurs (c'est la jauge maximale en raison de la crise sanitaire) seront présents dans les travées du Stade. Mais pour battre Amiens, les "Bleu et Rouge" vont de voir se montrer très adroits devant le but insiste Nicolas Usaï : "Il va falloir être réaliste devant le but comme nous l'avons été à Ajaccio. Mais le paradoxe, c'est que nous avons marqué à Ajaccio alors que c'est le match où nous avons eu le moins d'occasions. En ce moment on parle beaucoup plus des attaquants de pointe, Philippe Keny, Aléxis Goncalves, mais les six autres peuvent marquer aussi. Ce qui me rassure par rapport à la saison dernière, c'est que nous nous créons des occasions."

Romain Grange blessé et Nama Fofana suspendu

Enfin en ce qui concerne l'effectif, deux joueurs sont absents : Romain Grange qui a repris l'entraînement après une douleur à la cuisse est encore juste pour être aligné face à Amiens. Il devrait être dans le groupe pour le prochain déplacement à Beauvais pour y affronter Chambly. Quant à Nama Fofana, exclu à Valenciennes suite à un tacle dangereux en position de dernier défenseur, il a écopé d'un match de suspension associé à une match avec sursis.