Foot // Ligue 2 : La Berri va tenter la passe de Troyes à l'export

Au match aller le vendredi 30 Août 2019, La Berri avait encore encaissé un but dans le premier quart d'heure par Touzgar à la 7ème et s'était inclinée 1 à 0

Châteauroux, Indre, France

La défaite à domicile 3 à 0 face à Chambly est-elle digérée ? Ce n'est pas sur mais l'avantage c'est qu'un autre match en l’occurrence Troyes arrive trois jours plus tard, dans ce marathon de trois rencontres en huit jours. Le déplacement à Troyes l'actuel cinquième pour le compte de la 24ème journée de ligue 2 devrait faire trembler les supporters de la Berri qui se désespèrent de voir leur équipe gagner à Gaston-Petit mais grâce à un bon parcours à l'export, tout les espoirs sont permis.

Troyes reste sur quatre défaites de suite

En effet, les Troyens ambitionnent l'accession en ligue 1. Ils occupent la cinquième place au classement général avec douze victoires, deux matchs nuls et neuf défaites dont la dernière à Lens (1 à 0) qui n'est autre que la quatrième défaite de suite ! Troyes malgré cette série inquiétante pour une formation qui vise le podium voir l'accession parmi l'élite n'est pas totalement décroché. Les Aubois sont à quatre points du troisième l'Ac Ajaccio. Alors bien sur, les dirigeants joueurs et supporters Troyens attendent une réaction et surtout un succès face à Châteauroux pour continuer à lorgner vers le haut du classement. Les Castelroussins pour leur part vont tenter le même coup qu'à Rodez ou encore Ajaccio. Les Corses qui eux aussi peuvent en fin de saison être présents sur le podium ont été battus dans leur stade François Coty 1 à 0 par la Berri qui est du même coup une formation respectée à l'export.

Gilles Sunu absent pour Troyes mais sans doute présent dans le groupe pour la réception de Lens

En ce qui concerne l'effectif, le technicien Castelroussin doit se passer de son attaquant Aléxi Goncalvès exclu à la 17ème suite à un coup de coude face à Chambly et de Gilles Sunu blessé à la cuisse à la demie heure de jeu. Après une échographie passée cette semaine aucune déchirure n'a été détectée. Avec les quarante huit heures de décalage par rapport au prochain match à domicile face à Lens (le lundi 17 Février à 20h45), Gilles Sunu pourrait être dans le groupe de 18. Avec ces deux joueurs absents qui sont remplacés par Haissem Hassan et Guvévin Tormin, Nicolas Usaï l'entraîneur de la Berri compte bien ennuyer le plus possible les Troyens : " Nous allons affronter une équipe Troyenne qui traverse une mauvaise période ( quatre défaites de suite) et nous qui restons sur cette défaite à la maison 3 à 0 face à Chambly nous allons essayer de continuer à être performants hors de nos bases. Ça va être une rencontre importante pour ces deux équipes. J'espère juste que nous allons faire un match digne de ce que l'on est capable de faire à Troyes et puis après on se penchera sur le match de Lens et notre capacité à surélever notre niveau de jeu à domicile. " Enfin au match aller, les Troyens grâce à un but de Touzgar dès la 7ème minute s'était imposé 1 à 0 à Gaston-Petit.

Le groupe de 18 : Fabri, Mbonné, Condé, Opéri, Alhadhur, Mulumba, Sanganté, Leroy, Choaref, Hassan Grange Diarra, Pillot, Tormin, Raineau, Cordoval, Vanbaleghem, Keny.