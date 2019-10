Foot Ligue 2 : La Berri veut une nouvelle fois surprendre sur la pelouse de Caen

Châteauroux, France

Pour leur deuxième déplacement en Normandie, Les footballeurs de la Berri comptent bien ramener au minimum le point du match nul sur la pelouse de Caen. Des Caennais plombés par un début de championnat raté et identique à celui de la Berri, une victoire, trois nuls et cinq défaites à une différence près : les Normands relégués de ligue 1 ont un budget et un effectif qui logiquement aurait du permettre au club du président Fabrice Clément de se positionner après dix journées au dessus de la dixième place. Dix septième après la défaite de trop à Grenoble à l'issue de la neuvième journée, le président Clément a remercié Rui Almeida pour cause de mauvais résultats. Du coup, c'est Pascal Dupraz qui est arrivé en ce début de mois d'Octobre au chevet d'une équipe malade.

N. Usaï "Il va falloir que mes joueurs soient attentifs dès l'entame de match."

Ce nouvel entraîneur estampillé ligue 1 a comme objectif de voir figurer son équipe dans les cinq premiers de la ligue 2. Certes, la mission s'avère compliquée mais pas impossible à condition de bien débuter une série face à Châteauroux. Les Castelroussins justement viennent de décrocher leur premier succès de la saison sur la pelouse du Havre invaincus jusque là. Du coup Nicolas Usaï espère de tout cœur que ses joueurs vont poursuivre : " Il va falloir que l'ont soit sur la continuité. Tout le monde s'attendait au Havre que nous soyons tous regroupés derrière. Sauf que nous avons fait une bonne première période ou nous avons joué chez eux. On a réussi à mettre du rythme et à se créer des occasions et à gagner." Mais avec un changement d'entraîneur à quelques jours d'un match il est toujours difficile de s'appuyer sur la vidéo confirme le technicien Castelroussin : "Quand il y a un changement d'entraîneur, il s'accompagne souvent par un changement d'organisation. Il va falloir surtout que mes joueurs soient attentifs dès l'entame de match parce que il y a des joueurs qui vont vouloir montrer à leur nouvelle entraîneur qu'ils sont capables d'élever leur niveau de jeu."

Ylyas Chouaref a signé un contrat de trois ans avec son club formateur. Il est aux côtés d'Armido Ferreira le directeur du centre de formation. © Radio France - Sylvain ROGIE

Nicolas Usaï va devoir se passer de quatre joueurs qui étaient titulaire au Havre : Vandbaleghem et Cordoval sont suspendus. Maréga est blessé. Quant à Diarra il est absent pour raisons personnelles. Ylyas Choareff qui a fini par signer son premier contrat professionnel avec son club formateur croit à la remontée de la Berri dans la première partie du championnat :" Je tiens tout d'abord à remercier le club à tous mes entraîneurs. Je suis fier de porter le maillot de la Berri avec mon nom dans le dos ça change tout. Je suis persuadé que nous allons remonter au classement.