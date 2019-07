Foot Ligue 2 : Le championnat se lève à l'Est pour l'USO

Orléans-la-Source, Orléans, France

Comme lors des rentrées scolaires, la reprise est toujours à la fois un moment attendu et redouté. Les élèves ont certes bien travaillé pendant la préparation, mais il ne s'agit pas d'être bon dans les révisions, c'est le jour de l'examen qu'il faut être prêt. La jeune promotion orléanaise a l'air en tout cas impatiente de se frotter à la compétition après un bon mois de travail physique et de matchs amicaux.

"Je suis plutôt content du travail accompli"

A part Nicolas St-Ruf et Vincent Thil qui ont rejoint le groupe en stage à Vichy, l'effectif était déjà au complet à la reprise. Et ce travail de recrutement en amont a permis de vite travailler avec tout le monde et de préparer chacun, en répartissant le temps de jeu. 6 confrontations ont eu lieu dans la pré-saison : bilan 4 victoires et 2 défaites. "A part le match contre l'UNFP où tout le monde était fatigué de la préparation, ces matchs ont été plutôt bons" analyse Didier Ollé-Nicolle. Le technicien orléanais se félicite surtout de la capacité d'écoute de son groupe "Après le match de l'UNFP, on avait mis des objectifs sur chaque match et on les a tous réalisé".

"J'ai senti la volonté d'écoute, de travailler ensemble, d'appliquer les principes" se félicite Didier Ollé-Nicolle © Radio France - Johan Gand

Du potentiel à exploiter

Ce cru 2019/2020 s'annonce en effet "à potentiel". On y trouve des jeunes prometteurs qui viennent d'échelons inférieurs et qui devront découvrir et surtout apprivoiser cette Ligue 2 (Thil, Lambèse, Scheidler, Correa...). Il y a aussi ceux qui ont commencé à se montrer la saison passée et qui doivent confirmer cette année (D'Arpino, Demoncy, Ephestion, Benkaïd, etc...) et franchir un cap. Enfin les plus expérimentés, dont 3 ou 4 "cadres", les plus de 30 ans, chargés de guider, conseiller, accompagner les plus jeunes dans leur apprentissage. "Le point d'interrogation entre guillemets, il est peut-être là" concède l'expérimenté défenseur Cédric Cambon "Il y aura plein de nouveaux paramètres à appréhender pour les jeunes, à nous de les aiguiller". Didier Ollé-Nicolle demande de l'indulgence "Il faudra être patient avec ces jeunes, ils ont tous quelque chose, peut-être que dans 15 jours ils seront au taquet, mais cela prendra peut-être aussi 2 ou 3 mois".

Le jeune milieu de terrain Vincent Thil, prêté par Metz, fait partie des nouvelles têtes à découvrir cette année © Radio France - Johan Gand

"Le 1er objectif est déjà de bien démarrer"

Que peut viser cette jeune équipe orléanaise cette saison? A l'aube du coup d'envoi de la saison, il est bien sûr trop tôt pour le dire. Même si les 1ères indications arriveront ce vendredi, il faudra sûrement quelques semaines pour savoir vraiment ce que vaut cet effectif de l'USO. "Pour l'instant notre objectif c'est de mieux démarrer que la saison passée (3 défaites lors des 3 premières journées). Pour le reste on verra un peu plus tard." tempère Didier Ollé-Nicolle. Pour bien démarrer, il faudra aussi prendre garde à Nancy, renforcé par quelques joueurs habitués à la Ligue 2 (Akichi, Dona Ndoh, Libohy). Quant au visage que pourrait avoir cette 1ère composition orléanaise ce vendredi en Lorraine, Didier Ollé-Nicolle devrait s'appuyer en majorité sur des joueurs de la saison passée (Cambon, Pinaud, Mutombo, Demoncy...) mais on devrait aussi voir quelques nouvelles têtes (Vachoux dans les buts, Lambèse, Thil).

Stéphane Lambèse (au centre), arrivé de Laval cet été, pourrait débuter au poste de latéral droit © Radio France - Johan Gand

Comme pour l'USO, c'est aussi la reprise des retransmissions sur France Bleu Orléans. Le match est à suivre ce vendredi à partir de 19H45 à la radio ou sur notre site.