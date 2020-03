Foot Ligue 2 : le Clermont foot à huis clos mais ambitieux à Rodez

"On ne fait pas du foot pour jouer devant personne". Fataliste, Pascal Gastien ne minimise pas le contexte actuel. L'entraineur du Clermont Foot veut pourtant se concentrer sur le terrain. "C'est un sport spectacle, et qui dit spectacle dit spectateurs". Mais les circonstances imposent un match à huis clos ce vendredi soir au stade Paul-Lignon. Les Clermontois ont donc fait le déplacement avec une délégation très réduite. Mais une ambition intacte.

"Est-ce que ça va changer quelque chose pour nous" s'interroge Florent Ogier. Le défenseur clermontois préfère l'humour. "On va mieux s'entendre sur le terrain, c'est un peu bizarre cette atmosphère, mais on n'a pas le choix".

Sportivement, le Clermont Foot reste sur deux victoires à Nancy et contre Sochaux. Une dynamique positive après le coup d'arrêt face au Paris FC. "On a été très tôt dans les cinq premiers" rappelle Pascal Gastien, "on a un vécu, on n'est pas toujours très bons, mais on est solidaire".

La victoire du RAF au Montpie

"On a des objectifs, eux aussi, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on a besoin de points" résume Florent Ogier. Certes, mais les Ruthénois avaient joué un bien mauvais tour aux Clermontois à l'aller. Une victoire 1-0 au Montpied. Un affront à laver ce vendredi soir au stade Paul-Lignon. Pour rester dans la course aux barrages.