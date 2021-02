Foot Ligue 2 : Clermont à Rodez où tout s'était arrêté la saison dernière

Six points sur neuf lors des trois derniers matchs contre Auxerre (1-0), à Toulouse (3-2), et face à Troyes (2-1), les Clermontois restent sur le podium de la Ligue 2 avant d'aller à Rodez ce vendredi. "Il faut respecter cette équipe" prévient Jonathan Iglesias. Le milieu de terrain s'attend à un match difficile. "En défense tout le monde travaille beaucoup pour l'équipe et c'est difficile de les mettre hors de position". Ce qu'avaient pourtant réussi à faire les Clermontois au match aller (3-0).

Troisième au classement, derrière Troyes et Toulouse, le Clermont Foot ne doit pas se relâcher. "On ne le fait pas cette année contre des équipes moins bien classées, et ce ne sera pas le cas contre Rodez et Chambly" assure Akim Zedadka, auteur mardi du premier but contre Troyes.

On a encore une marge de progression, et on n'est pas loin des premiers... Johan Gastien, milieu de terrain du Clermont Foot

Mais si les prochains adversaires sont d'un calibre inférieur, ce ne sera pas forcément plus facile. "On sait que ça être dur contre des équipes qui jouent le maintien" ajoute Johan Gastien. Rodez, 15e, et Chambly, 16e, sont de celles là. Rodez où les Clermontois avaient fait le déplacement sans jouer la saison dernière. C'est là que la crise sanitaire avait stoppé l'envol de l'équipe. "On a digéré la frustration, et on a tourné la page" conclu Jonathan Iglesias qui devrait cette fois fouler la pelouse du stade Paul-Lignon.