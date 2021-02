Foot Ligue 2 : le Clermont Foot, battu à Rodez (0-2), sort du podium

Moins bien physiquement, pour leur quatrième match en deux semaines, les Clermontois ont été battus sur la pelouse de Rodez (0-2), et tombe à la quatrième place.

Arthur Desmas aurait préféré un retour plus favorable à Rodez. Mais dans un stade Paul-Lignon balayé par le vent, le gardien du Clermont Foot a été emporté par deux bourrasques. C'est sur deux coups francs, dans le dernier quart d'heure que Rodez a fait la différence, par David (77e) et Ruffaut (90e+4).

Un enchaînement des matchs fatal

Clermont, probablement marqué par les trois matchs à haute intensité disputés ces derniers jours (victoire contre Auxerre et Troyes, défaite contre Toulouse), n'a pas su faire la différence, et a été piégé par des Ruthénois 15e au coup d'envoi, mais qui étaient (et sont toujours, du coup) invaincus depuis deux mois en Ligue 2.

Pas de panique toutefois : la fatigue touche aussi les membres du top 5. Auxerre (5e) a fait match nul (0-0) contre Ajaccio, et Grenoble (le nouveau 3e) n'a dû sa victoire contre Valenciennes (0-1) qu'à un but contre leur camp des Nordistes.

Rien de dramatique au classement

Clermont a donc laissé quelques plumes, mais pas de panique : Grenoble, qui lui prend la 3e place, n'a qu'un point d'avance. Quant au Paris FC, actuel 6e et qui affronte Le Havre ce samedi, il est toujours à 6 points de Clermont, un matelas relativement confortable.

Et puis il y a le match entre Toulouse (2e) et Troyes (1er), cet après-midi. Avec trois scénarios possibles :

Un match nul arrangerait les Auvergnats, qui resteraient à 5 points de Troyes et à 3 de Toulouse

arrangerait les Auvergnats, qui resteraient à 5 points de Troyes et à 3 de Toulouse Une victoire de Toulouse laisserait Clermont à 5 points des Toulousains et à 4 points des Troyens.

laisserait Clermont à 5 points des Toulousains et à 4 points des Troyens. Une victoire de Troyes repousserait Clermont à 7 points des Troyens, mais à 2 points de Toulouse

Les Rouge et Bleu ont donc grillé un joker, mais la situation n'est donc pas dramatique sur le plan comptable. En revanche, il ne faudra pas laisser filer trop de points en route : ce sont aussi sur ces matchs que se jouent une montée en Ligue 1. Et aucun adversaire ne sera simple à jouer. Il suffit de voir Rodez, désormais 13e de Ligue 2... mais invaincu depuis deux mois en championnat

Prochain match contre Chambly, samedi 13 février.