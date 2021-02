Foot Ligue 2 : Le Clermont Foot doit enchaîner contre Ajaccio

Tous les matchs seront désormais compliqués pour le Clermont Foot. Ce n'est pas parce que les Auvergnats ont désormais affronté Troyes, Toulouse et Auxerre que ce sera simple jusqu'au bout. La difficile victoire face à Chambly, pourtant meurtri par le variant anglais du Covid-19 (15 joueurs seulement étaient venus au Montpied, dont un tiers de jeunes) a rappelé que cette Ligue 2 assez homogène n'aurait rien d'évident pour tout le monde. Cela dit, ça vaut aussi pour les poursuivants des Clermontois : Grenoble, le Paris FC et Auxerre ont tous fait match nul la semaine dernière. Entre la lutte pour le haut de tableau et la lutte pour le maintien, couplée à la fatigue dans cette saison covidée, le combat sera rude.

Ajaccio a déjà battu Clermont cette saison

Ajaccio, qui reçoit Clermont, en a pris trois contre Toulouse il y a une semaine (0-3). Ce n'est pas pour autant que l'équipe corse est à sous-estimer. D'une part parce qu'Ajaccio à domicile, même privé de spectateurs, est difficile à manoeuvrer ; et d'autre part, parce qu'elle est une des rares équipes cette saison à avoir battu Clermont (c'était le 24 octobre au Montpied, pour un score de 0-2).

A l'époque, Ajaccio était relégable, très mal en point après un début de saison raté, et avait joué en totale défense pour contenir et agacer Clermont, forçant même les Auvergnats à concéder deux penaltys et à rafler les trois points. Du reste, Pascal Gastien, le coach clermontois, s'est toujours méfié de cette équipe corse, "pas à sa place" (Ajaccio est 12e cette saison) selon lui, en référence à sa 3e place (qui aurait dû en faire un barragiste pour la Ligue 1, aux côtés de Clermont, 5e), quand le championnat 2019-2020 s'est arrêté en mars dernier.

Clermont devra donc être sérieux samedi soir, et espérer des faux pas de ses concurrents directs, qui se déplacent tous, eux aussi, à l'exception du Paris FC. Pour ce match, Pascal Gastien dispose de tout son groupe, à l'exception de Chader et Trichard. Et soulagement : tous les tests pratiqués samedi et mercredi sont revenus négatifs, pour le groupe comme pour le staff