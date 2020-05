Foot Ligue 2 : le CNOSF retoque la demande de barrages formulée par Clermont, Troyes et Ajaccio

Le Comité National Olympique et Sportif Français n'a pas donné une suite favorable ce lundi à la demande formulée par l'AC Ajaccio, Troyes et le Clermont Foot en Ligue 2 pour jouer les barrages d'accession et potentiellement rejoindre la Ligue 1.

Le Comité National Olympique et Sportif Français a retoqué, ce lundi, les demandes de l'AC Ajaccio, du Clermont Foot et Troyes, de maintenir des barrages Ligue 1-Ligue 2 pour terminer la saison. Le CNOSF a donc confirmé la décision du conseil d'administration de la Ligue actant la fin du championnat. Les trois clubs peuvent encore faire appel au Conseil d'État.

Les trois clubs s'étaient sentis lésés par les décisions prises par la Ligue. Lorient (1er) et Lens (2e) étant promus en ligue 1. Alors que Ajaccio (3e), Troyes (4e) et le Clermont foot (5e) étaient en course pour disputer les barrages.

Les maires des trois villes avaient également sollicité le président de la Fédération Française de Football dans ce sens. "Au nom de nos trois clubs qui ont, sur le terrain de jeu de la Ligue 2, gagné leurs places sans contestation aucune et qui auraient même pu aller plus haut si la saison était allée au bout, nous vous prions de bien vouloir soutenir et prendre la décision en accord avec la LFP, de jouer les play-offs de Ligue 2 et le barrage L 1-L2 », écrivaient les trois maires, dont le clermontois Olivier Bianchi. Mais leur courrier n'a donc pas été suivi d'effet. La FFF doit encore statuer sur une Ligue 2 avec 22 clubs, et non plus 20, ce mercredi.