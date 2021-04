Foot Ligue 2 : le coach du Clermont Foot Pascal Gastien "scandalisé" par la situation de ses Béninois

L'entraîneur auvergnat Pascal Gastien s'est énervé, ce jeudi en conférence de presse, contre les événements lors du match entre le Bénin (où évoluent les deux Clermontois Dossou et Hountondji) et la Sierra Leone, finalement reporté après un imbroglio sanitaire.

Cédric Hountondji et son coéquipiers béninois Jodel Dossou ont connu une semaine compliquée en sélection

"Ce qu'il s'est passé en Sierra Leone est un scandale !" Pascal Gastien, l'entraîneur du Clermont Foot, ne mâche pas ses mots. "Ce sont des choses qui se renouvellent tout le temps, il y a toujours des problèmes ! On libère nos joueurs, on ne sait jamais quand ni comment ils vont revenir, ça nous pose problème !"

Les Béninois de Dossou et Hountondji sont arrivés dimanche en Sierra Leone, pour un match décisif dans la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Toute la délégation de 77 personnes a été testée la veille, et les résultats sont tous revenus négatifs. Mardi, les Ecureuils se dirigent donc vers le stade pour jouer ce match. Mais surprise, leur bus est arrêté un peu avant par les dirigeants de Sierra Leone, qui leur montrent une feuille volante qui n'a rien d'officiel. Dessus, il y a les noms de cinq Béninois, titulaires indiscutables (dont Hountondji et Dossou), qui seraient... positifs au covid-19 !

Les Béninois refusent de mettre ces joueurs à l'isolement et crient au mensonge visant à les affaiblir : car si les Ecureuils n'ont besoin que d'un match nul pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, les Sierra Leonais doivent absolument gagner pour continuer à espérer. Finalement le match a été reporté au mois de juin, mais Hountondji, Dossou et leurs coéquipiers béninois ont quand même attendu cinq heures dans le bus, pour au final ne même pas jouer. Et Pascal Gastien a peur que ses joueurs soient marqués. "L'armée les a encerclés à l'hôtel, ils sont restés cinq heures dans le bus sans savoir ce qu'il va se passer... C'est un match de football, c'est pas la guerre, même avec une qualification en jeu !"

Hountondji et Dossou sont finalement arrivés ce jeudi soir, en avion privé. Ils postulent pour le match contre Niort, samedi à 20h, au Montpied. Match qui sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.