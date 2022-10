Foot Ligue 2 - Le DFCO laisse échapper une victoire à sa portée et descend à la 14e place

Dans la cadre de la 11ème journée de Ligue 2, les footballeurs du DFCO s'inclinent 2-1 sur la pelouse d'Amiens. Les rouges ont pourtant ouvert la marque à la 4ème minute suite à un but du gardien d'Amiens contre son camp. Mais en seconde période alors qu'ils jouaient à 11 contre 10 depuis la 45ème minute, après l'expulsion du défenseur amiénois Opoku, les dijonnais se sont laissés faire et ont encaissé 2 buts.

Le résumé du match

Un pénalty et une mi temps en supériorité numérique, que faut il de plus pour s'imposer? De l'envie, peut être ? Tout a bien commencé pourtant, avec une frappe de Le Bihan à la quatrième minute qui tape le poteau gauche avant de finir sa course sur le dos du gardien amiénois qui marque contre son camp. Score : 1-0 pour les Dijonnais. Mais douze minutes plus tard, le gardien picard se rattrape en sortant un pénalty frappé par le même Le Bihan. Mais la mi temps se termine quand même sur ce score de 1.0 et surtout avec la sortie définitive suite à un carton rouge du défenseur amiénois Pokou. Pourtant à onze contre dix, les rouges laissent jouer Amiens qui n'en demandait pas tant. Égalisation sur pénalty par Lauter à la 57ᵉ, puis deuxième but qui scelle la victoire à la 88ᵉ minute par le revenant et ancien Dijonnais Gaël Kakuta.

Les erreurs s'accumulent - Mickael Le Bihan

Le capitaine dijonnais Mickael Le Bihan, qui a manqué un pénalty à la 12ème minute, reconnait une accumulation d'erreurs de la part de son équipe.

"On dirait qu'on étaient meilleurs à onze contre onze. On a essayé de jouer, mais j'ai l'impression que c'est nous qui avons reculé. On a été les chercher alors que justement on aurait dû leur mettre la pression. Les erreurs s'accumulent. On prend ce penalty sur une erreur technique. Après ils mettent le deuxième but et de loin. Je ne vois pas ce qu'il se passe, mais j'ai l'impression que c'est un numéro un peu solo avant centre. C'est des erreurs. C'est l'équipe, l'ensemble de l'équipe. On est moins bien et ça se ressent. Je pense que physiquement, on était mieux en première. Moi, je rate le penalty donc je pense que ça met un coup sur la tête à tout le monde aussi. Donc on ne peut pas gagner un match en faisant toutes ces erreurs." explique le capitaine des Rouges_._

Après cette défaite 2-1, l'entraineur dijonnais, Omar Daf, a exprimé sa colère en conférence de presse. Une réaction est attendu vendredi prochain dès 19h face à Quevilly Rouen au stade Gaston Gérard.