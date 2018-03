Nancy, France

Ce samedi après-midi, la défaite de l’ASNL face au leader, Reims (0-2), plonge le club au chardon à la 19e place au classement. Les Rémois mieux armés ont fait la différence en deuxième mi-temps sur deux réalisations de Chavarria (55e) et Oudin (78e). La bonne volonté nancéienne n’a pas suffi.

La 1ère mi-temps

Auteur d’une première période cohérente, l'ASNL a su résister et par moment bousculer le leader. Présents dans l’engagement et actifs dans le pressing, les Nancéiens s’offrent deux belles occasions. La première, sur un coup franc frappé de l'aile droite par Bassi, repris par Dalé dans la surface, Mendy, le portier rémois repousse le ballon (3e). Autre coup de pied arrêté, Bassi l’exécute, Diagne reprend de la tête, la réponse de Mendy est superbe et surtout efficace, elle permet à son équipe de rester à 0-0.

Même si les Rémois sont loin d’être impressionnants, leurs potentiels offensifs restent une valeur sûre. Diego centre de l'aile gauche et trouve la tête de Chavarria, heureusement, Jourdren (7e) veille. Le gardien nancéien est sauvé par son poteau sur un coup de tête de Jeanvier (27e). À la pause, les deux équipes rentrent au vestiaire avec ce score de 0-0.

La deuxième mi-temps

L’ASNL reste en place avant que le talent offensif rémois fasse rapidement la différence. Mbemba esseulé sur l'aile droite, Oudin prend le temps pour centrer, Chavarria croise sa tête et trompe Jourdren (0-1, 55e). L’ASNL se découvre, le leader en profite et entérine son succès. Diégo frappe un coup franc sur le mur nancéien, Muratori tente à son tour de dégager le ballon mais Oudin arrive lancé et marque d'une frappe croisée du gauche (0-2, 78e).

Face à Reims, l’ASNL enregistre sa 15e défaite, avant d’aborder deux déplacements consécutifs, à Lens et à Ajaccio.

Des matchs à construire en se souvenant du comportement de l'équipe en première mi-temps, estime l'entraîneur Patrick Gabriel :