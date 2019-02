Foot Ligue 2 : Le lion est morne ce soir mais l'essaim orléanais est bien diminué

Orléans-la-Source, Orléans, France

Cambon, Bouby, Cissokho, Benkaïd, Pinaud, Monfray et peut-être Lecoeuche, la liste des joueurs indisponibles ce vendredi pour blessure ou suspension est conséquente côté orléanais. En plus 5 de ces garçons évoluent dans le secteur défensif, et forcément c'est ailleurs qu'il faudra aller chercher des solutions. Joseph Lopy, qui sera, comme vendredi à Châteauroux, aux côtés de Gabriel Mutombo en défense centrale préfère sourire de la situation "C'est un peu compliqué pour le coach pour faire ses choix et déjà pour trouver des joueurs. C'est lui qui va devoir se faire mal à la tête pour qu'on puisse aborder ce match comme il se doit". Mais au contraire Didier Ollé-Nicolle estime lui que c'est peut-être un des groupes les plus faciles à faire "Les semaines précédentes avec tout le monde opérationnel, on fait des choix, des fois subjectifs. Et je vous l'avais dit, les 6 ou 7 garçons du banc auraient très bien pu débuter le match au même titre que les autres [...] Donc l'équipe pour Sochaux elle est simple, à moins de lancer 3 ou 4 jeunes et faire un coup de fou, mais on va rester sur une forme de stabilité avec les joueurs qui sont pros et dont certains sont sur le retour de forme, je le sens"

Pour Didier Ollé-Nicolle, le groupe à aligner contre Sochaux est simple à faire vu que le coach orléanais n'a pas trop le choix par rapport aux joueurs disponibles © Radio France - Johan Gand

La pression plutôt sur les épaules sochaliennes

A part cette recrudescences des absences, les voyants orléanais sont au vert. 34 points, 11ème au classement, une série de 6 matchs sans défaite en cours. C'est un match qui peut aussi permettre à l'USO de remettre un pied dans la 1ère partie de tableau, puisqu'il n'y a que 3 points d'écart entre Orléans et Le Havre (6ème, 37 points). "Ce championnat est très compliqué et un peu bizarre" analyse le milieu Joseph Lopy "On sait que ça tient à pas grand-chose. Quand on voit Lens qui est devant, leur match contre Sochaux, je pense que Sochaux ne méritait pas de perdre, c'est un championnat très serré." Son compère Thomas Ephestion confirme que dans cette Ligue 2 qui n'en finit plus de surprendre, l'USO arrive a peu près à éviter de trop fortes sensations, notamment en ce moment avec la série en cours "C'est sûr que cela fait du bien après notre période de disette. Pour l'instant on est plutôt tranquille mais ce serait bien de vite avoir ce maintien. C'est pour cela que le match de Sochaux est important, on pourrait les distancer encore plus et comme ça, pourquoi pas, fin mars, les 2 derniers mois, aller titiller ceux qui sont au-dessus"

Lucide mais ambitieux, Thomas Ephestion (manches rouges, à droite) espère bien poursuivre la série en cours et pourquoi pas regarder plus haut quand le maintien sera en poche © Radio France - Johan Gand

Côté franc-comtois, les 5 points d'avance sur Béziers, le barragiste, sont loin de constituer un matelas suffisant. Mais comme le précisait Joseph Lopy un peu plus haut, dans le jeu cela semble aller mieux. Les nombreuses arrivées de l'hiver sont des renforts habitués à la Ligue 2 (Sissoko, Sakhi, Bayala, Mollo) et s'il a fallu quelques semaines pour que la mayonnaise prenne, les orléanais sont prévenus que l'étincelle peut surgir à tout moment.

Le défenseur Maxence Lacroix estime que son équipe n'est qu'à quelques réglages de pouvoir basculer vers des succès. - Twitter FCSM

Quel visage pour l'USO?

Dans les buts, Gauthier Gallon tiendra sa place, devant lui, Furtado, Lopy, Mutombo et Lecoeuche ou peut-être le jeune Redha Fresneau si le joueur prêté par Lorient ne peut pas tenir sa place. Au milieu la triplette Demoncy, Avounou et D'Arpino devrait amener de l'activité dans la récupération. Enfin aux postes plus offensifs Karim Ziani, Gaëtan Perrin et Fahd El Khoumisti pourraient être chargés d'inquiéter les sochaliens. A noter la 1ère apparition dans le groupe pro d'Adama Traoré, prêté cet hiver par Metz.

Le groupe orléanais : Gallon, Renault, Furtado, Lopy, Mutombo, Lecoeuche (?), Fresneau, Thiam, Demoncy, D'Arpino, Avounou, Perrin, Ephestion, Ziani, Le Tallec, Traoré, El Khoumisti, Talal.

USO-FCSM, 26ème journée de Ligue 2, un match à suivre en direct dès 19H30 sur France Bleu Orléans.