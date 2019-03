Foot/Ligue 2 : Lorient/USO, 2 belles dynamiques face à face

Lorient, France

Plus simple pour éviter les allers-retours et la fatigue du voyage, les orléanais ont passé la semaine en Bretagne dans un domaine, non loin de Rennes où ils disposent d'un terrain d'entrainement. Mercredi, ils sont tombés en coupe face à une solide et talentueuse équipe rennaise, mais comme il y a toujours quelque chose à tirer d'un match, peu importe le score, Didier Ollé-Nicolle est revenu sur cette partie "Je leur ai dit d'utiliser ce match de Rennes en terme d'apprentissage. On a été capable de rivaliser sur la 1ère mi-temps face à une très bonne équipe. Mais à l'inverse on n'a pas réussi à tenir tout le match donc on a encore une marge de progression pour avancer." Même si c'est un coup d'arrêt à la balle série orléanaise, en championnat, l'USO reste tout de même sur 5 matchs sans défaite et n'a plus qu'une poignée de points à prendre pour assurer une 4ème saison de suite en Ligue 2.

Didier Ollé-Nicolle souhaite que son équipe se serve des bonnes prestations face aux grosses équipes pour progresser encore. © Radio France - Johan Gand

L'USO plutôt à l'aise avec les gros clients

Cette saison, les orléanais ont assez bien réussi face aux grosses cylindrées du championnat, il y a aussi eu de jolies performances en coupe (Reims, Metz, PSG). A l'image du match aller à la Source face à Lorient où l'USO avait été la 1ère équipe à faire trébucher les Merlus. et le coach Mickaël Landreau ne l'a pas oublié.

Didier Ollé-Nicolle estime même que son équipe a progressé dans la gestion de ces matchs "On a fait des performances et des matchs de qualité , je pense à Reims, Metz, le Paris Fc à 10 contre 11, à Châteauroux récemment. On a, bien sûr, bien travaillé collectivement, bien récupéré le ballon, ce qui est, je dirais, notre savoir-faire. Mais sur certains matchs aussi, sur le plan psychologique franchi un cap dans la maîtrise collective à l'extérieur pour ne pas subir et à un moment donné, prendre les choses en mains et ramener logiquement des résultats."

Pas mal de changements attendus

Côté orléanais, il devrait y avoir de la rotation dans l'effectif de départ pour gérer les organismes. Non pas parce que les joueurs alignés mercredi n'ont pas donné satisfaction, mais certains ont beaucoup joué ces derniers temps et avec cette semaine éprouvante, l'occasion est donnée de les faire souffler. En plus Didier Ollé-Nicolle récupère 3 garçons qui étaient suspendus mercredi : Maxime d'Arpino, Ousmane Cissokho et Adrien Monfray. En revanche, Karim Ziani touché à l'arrière de la cuisse mercredi en coupe et sorti en cours de rencontre n'est pas opérationnel pour affronter son ancien club. Lorient, de son côté affiche un groupe presqu'au complet, hormis Mendes et Mara, blessés. Pas de changement en revanche pour France Bleu Orléans où la rencontre sera à suivre en direct à partir de 14H45.