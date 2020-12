Foot ligue 2 : pour se rassurer, la Berri doit créer l'exploit contre Clermont

Ce Berri-Clermont, c'est le duel entre deux équipes qui ont pour le moment un destin totalement opposé. Clermont vient de recoller au podium après sa victoire importante 3-2 face au Paris Football Club. Les Auvergnats occupent une belle sixième place à deux petits points du troisième Toulouse. Après seize journées, ils peuvent envisager de jouer les trois premières places. Pour sa part, la Berri n'a pas réussi à s'imposer sur la pelouse de Rodez (1-1), pourtant lanterne rouge. Du coup, les Castelroussins sont avant-derniers. Leur objectif est de lutter pour ne pas descendre dans le championnat de National.

Olivier Saragaglia : "On joue pour moi la plus belle équipe de ligue 2"

Avant cela, les Berrichons ont une belle occasion de se donner une grosse bouffée d'oxygène pour ce dernier match de l'année 2020. Mais attention prévient Olivier Saragaglia : "On joue pour moi la plus belle équipe de Ligue 2 même si les Clermontois ne sont pas sur le podium mais en terme de qualité de jeu c'est pour moi la meilleure équipe de Ligue 2. Donc c'est un gros match qui nous attend et donc pour atteindre l'objectif (quatre points sur les deux derniers matchs), il va falloir faire un exploit." Les Castelroussins n'ont remporté que trois rencontres en seize journées ! Ils restent en plus sur une série de cinq matchs sans victoire. Le dernier succès remonte au 21 novembre dernier (2 à 1 face à Sochaux) !

Boukari et Merdji à la pointe de l'attaque

Si les Auvergnats tournent actuellement à plein régime, la Berri est en plein doute. La clé de la réussite et donc de la remontée au classement passera par une confiance retrouvée. La Berri en est loin. Lors du dernier match à Rodez, les joueurs dans leur ensemble ne gardaient pas le ballon avec la peur de faire une bêtise. Face à un adversaire de ce calibre là, les Castelroussins devront non seulement défendre à outrance pour ne pas encaisser de but mais aussi et surtout se montrer beaucoup plus percutants et convaincants à l'approche du but adverse pour créer ce fameux exploit.

Enfin concernant l'effectif, offensivement, Olivier Saragaglia devrait aligner Merdji et Boukari. Quant à Sanganté, il devrait toujours pour sa part occuper le poste de défenseur central. Nama Fofana, qui a écopé de trois cartons jaune sur une série de dix matchs, est suspendu pour ce dernier match de l'année 2020 qui se déroulera au stade Gaston-Petit.