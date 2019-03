Foot Ligue 2 : Qui sait où cela va les mener?

Orléans-la-Source, Orléans, France

Qui aurait imaginé qu'avec encore 11 journées de championnat à disputer, l'USO aurait déjà validé son ticket pour une 4ème saison consécutive en Ligue 2? Même Didier Ollé-Nicolle concède qu'il n'aurait pas envisagé ce scénario à la trêve hivernale. Mais son équipe a fait les 2 séries positives qu'il fallait, au bon moment, laissant également passer l'orage quand le temps s'est gâté entre l'automne et l'hiver. Et voilà donc le 18ème budget de Ligue 2, parfaitement lancé, quand d'autres écuries plus prestigieuses et pourtant bien mieux armées financièrement, se débattent dans le bas de tableau...

"On garde les pieds sur terre mais on ne s'interdit rien"

7ème, à 5 points de la 5ème place, qualificative pour les barrages (et occupée pour l'instant par Lens), l'USO a, en quelques matchs, et grâce à une belle série de 6 matchs sans défaite, réussi à revenir sur les talons des cadors du championnat. Du coup lorsqu'on parle de barrages à l'attaquant Hicham Benkaïd, en pleine forme en ce moment, il sourit : "Il n'y a pas si longtemps on parlait de maintien et là on nous parle de barrages. Tout va très vite en football et on doit avant tout garder les pieds sur terre, la 1ère partie de tableau ce serait déjà très bien. Si on peut jouer les barrages ce serait super mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gros budgets qui sont à côté de nous et qui eux aussi espèrent jouer les barrages."

Ambitieuse mais sans se prendre pour des autres, c'est ainsi que l'attaquant Hicham Benkaïd (chasuble bleu) voit la fin de saison orléanaise © Radio France - Johan Gand

Dans la même veine que son coéquipier, le défenseur Adrien Monfray estime qu"il ne faut pas se fixer de limites, avoir de l'ambition mais sans se prendre la tête. Il faut jouer libéré, maintenant on peut prendre du plaisir. Je ne dirais pas qu'on est en roue libre, mais plutôt sans stress."

Le défenseur orléanais Adrien Monfray © Radio France - Johan Gand

En technicien et éducateur dans l'âme, Didier Ollé-Nicolle, lui, y voit pour son staff et lui-même la possibilité de travailler avec ce groupe pour le faire encore progresser. "Les équipes qui se posent des questions ou calculent et nous en particulier, ça ne marche pas, gardons notre ADN. Mon objectif sur ces 11 derniers matchs c'est de faire encore progresser ces joueurs-là, sans la contrainte du résultat". Mais même plus globalement, le coach de l'USO salue la progression d'années en années, pas seulement sur les résultats, mais aussi dans le contenu "La 1ère année, c'était opération commando, pendant 6 mois pour sauver ce club. Là il n'y avait pas trop de critère de jeu, c'était d'arracher des points par rapport à la mentalité. L'année dernière on avait déjà mis en place un style, avec un gros rajeunissement de l'effectif et on avait fait une saison intéressante. Et cette année, même si je n'étais pas inquiet, je ne pensais pas que l'équipe serait sauvée aujourd'hui."

Le coach orléanais Didier Ollé-Nicolle, face à ses troupes © Radio France - Johan Gand

De l'eau dans le Gaz'

Ce vendredi face au Gazélec Ajaccio, 16ème de Ligue 2, l'USO accueille une équipe aux résultats un peu déroutants. Cela fait 6 matchs que les gaziers n'ont pas gagné, mais leur dernier succès c'était sur la pelouse de Lorient, où ce n'est pourtant l'endroit le plus simple pour récolter des points. Ils ont également pris les 3 points à Châteauroux ou à l'Abbé Deschamps (Auxerre). Une équipe corse qui a cette particularité d'être plus performante à l'extérieur, qu'à domicile cette saison. D'ailleurs au match aller, Orléans avait eu pas mal de chance à Mezzavia et s'était imposé 2-0 dans un match qui aurait tout à fait pu tourner en faveur des ajacciens. Donc, même si les dynamiques sont diamétralement opposées, les "gaziers" pourraient bien donner du fil à retordre à l'USO. D'autant que même si les corses ont encore une petite marge sur leurs poursuivants, avec le réveil amorcé de Nancy (17ème à 3 points), il ne faut pas prolonger cette série sans victoire, sous peine de voir le doute s'installer...

Pour cette rencontre de la 28ème journée de Ligue 2, Didier Ollé-Nicolle a renouvelé sa confiance au groupe vainqueur à Lorient. Côté blessés, Ziani est indisponible mais devrait pouvoir revenir la semaine prochaine. Jordan Tell qui a repris l'entrainement également pourrait peut-être retrouver le groupe à Valenciennes. Quant à Pierre Bouby, il pourrait revenir après la trêve internationale.

Attention ce vendredi, exceptionnellement, la rencontre sera à suivre sur la page Facebook de France Bleu Orléans dès 19H30, en raison de la retransmission sur notre antenne et sur notre site francebleu.fr du concert des Enfoirés.