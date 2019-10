Foot - Ligue 2 : un nul synonyme de victoire pour l’AC Ajaccio à Lorient (0-0)

Ajaccio, France

L’ACA a réussi une nouvelle belle performance. Et c’est sur la pelouse du leader, Lorient, que les ajacciens sont allés chercher un résultat positif. Score final 0-0. Mais, ce résultat positif avait un doux parfum de victoire pour les acéistes et leur entraîneur, Olivier Pantaloni, satisfait de la prestation d’ensemble de ses joueurs. « On est très satisfait d’avoir pris ce point. C’est quasiment comme une victoire pour nous. On a beaucoup subi. » Mais le résultat est là pour les ajacciens, et c’est bien le plus important.

Olivier Pantaloni : " un nul synonyme de victoire" Copier

Bob L’ACA a fait la démonstration à l’occasion de ce déplacement en Bretagne qu’il avait les moyens de rivaliser avec les meilleures équipes de la compétition. Un sentiment exprimé par Mathieu Coutadeur, ancien lorientais, aujourd’hui capitaine ajaccien.

Mathieu Coutadeur : " on a les moyens de rivaliser avec les meilleurs" Copier

En attendant les matchs du Havre et de Lens, l'AC Ajaccio est troisième de Ligue 2. Prochain match à domicile dans deux semaines contre Nancy.