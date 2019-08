Foot Ligue 2 : Un peu plus vite, un peu plus haut, un peu plus fort pour l'USO?

Pour la 2è journée de Ligue 2 ce vendredi, l'USO retrouve son stade de la Source et accueille le promu Chambly. Auteurs d'une 1ère prestation encourageante à Nancy (0-0), les orléanais cherchent à monter en puissance et à arriver à leur plein potentiel.

Orléans-la-Source, Orléans, France

Pour certains, les premières impressions sont souvent les bonnes, pour d'autres, elles sont trompeuses. En tout cas vendredi à Nancy, elles ont donné un 1er aperçu ces capacités orléanaises pour la saison et c'est plutôt encourageant. Pas de but encaissé, une équipe assez rarement mise en danger, mais malgré quelques opportunités intéressantes, pas de but marqué. "On travaille pour préparer un saison sur 10 mois de compétition. L'affûtage, la vivacité, le dynamisme, on sait que c'est dans le domaine offensif qu'on en a le plus besoin pour faire la différence. Donc c'est certainement ça qui nous a manqué" analyse Didier Ollé-Nicolle.

Malgré une prestation plutôt encourageante, il a manqué le bon geste dans les 20 derniers mètres pour concrétiser les temps-forts de l'USO à Nancy estime le coach Didier Ollé-Nicolle. © Radio France - Johan Gand

Axes de travail

"Il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à améliorer" lâche pourtant le technicien orléanais qui poursuit "Et il y en aura toute la saison à améliorer". Une consigne liée à la jeunesse de son effectif qui doit "emmagasiner" l'expérience de chaque match, bosser les principes du jeu orléanais et surtout "bosser, bosser au quotidien" martèle Didier Ollé-Nicolle. Pour l'instant et il l'"assume", le coach de l'USO ne fixe pas d'objectif à moyen ou long terme. Il veut voir comment son équipe va se comporter sur les 2 premiers mois de compétition. "On n'est pas une équipe pour subir des assauts et cela pourra arriver, les jours où on sera moins bien ou quand l'adversaire sera plus fort que nous, on verra comment on réagira dans ces moments-là".

Quelques changements

Hicham Benkaïd est "ménagé" ce vendredi contre Chambly. L'attaquant a ressenti une douleur à la cuisse, il est préservé. A sa place, c'est Aurélien Scheidler qui entre dans le groupe. Amine Talal qui était du déplacement à Nancy, cède lui aussi sa place, à Joris Correa, remis de la petite blessure qui l'avait empêché de faire le déplacement en Lorraine. Pas de révolution à attendre dans la composition d'équipe, mais avec ce 1er match à la maison il faut être ambitieux et l'on pourrait trouver un peu plus de joueurs offensifs dans le 11 de départ. Gaëtan Perrin et Anthony Le Tallec, qui avaient réalisé une bonne entrée en fin de partie, pourraient en profiter. En revanche, aucun changement annoncé dans le groupe de Chambly.

Les 18 joueurs retenus par le staff orléanais face à Chambly ce vendredi à la Source - USOFOOT

L'adversaire

Pour son arrivée en Ligue 2, Chambly a réussi un joli coup la semaine dernière en battant Valenciennes (1-0 sur pénalty). Souvent ces équipes venues de l'étage inférieur réussissent bien en début de saison en poursuivant sur la lancée de leur montée. "C'est avant tout physique, ce sera d'abord le combat" prévient le défenseur Stéphane Lambèse qui a côtoyé les picards la saison passée en Nationale 1. "Ils lancent beaucoup devant et essaient d'exploiter les 2è ballons, mais ils ont aussi de bons joueurs de ballon".

La 2ème journée de Ligue 2 en temps réel

Le classement en direct du championnat

Comme pour chaque journée, ce match USO - Chambly sera à suivre en direct sur France Bleu Orléans dès 19H45 ou sur notre site internet.