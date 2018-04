Lens, France

L'ASNL est revenue ce lundi soir de son déplacement à Lens avec le point du match nul (1-1). Malgré une ouverture du score rapide par Nordin, après 40 secondes, les Nancéiens ont été rejoints par des Lensois entreprenants, dont la domination a été récompensée après une superbe frappe de Mesloub (29e). Grâce à ce point, l'ASNL reste barragiste (18ème) mais avec une longueur d'avance sur Quevilly (19ème).

Le match

Dominée pendant toute la première mi-temps, l'ASNL peut s'estimer heureuse de ne pas avoir sombré. Face à des Lensois euphoriques, Jourdren, le portier nancéien maintient à flot son équipe. Auteur d'un sans-faute, le dernier rempart de l'ASNL s'est opposé aux tentatives de Diarra et Lopez en début de rencontre. Constamment mis sous pression lors des 45 première minutes, les Nancéiens rentrent au vestiaire avec ce score flatteur de 1-1.

L'ASNL manque le coche

En seconde mi-temps, le bloc équipe nancéien se montre moins frileux et surtout plus entreprenants. L'entrée en jeu de Dalé, à la place du méritant Eler offre à l'ASNL davantage de profondeur. Un changement qui se traduit par des situations intéressantes. Dalé aurait dû bénéficier d'un penalty, après une faute évidente de Cvetinovic (57e). Nancy domine territorialement et manque le coche. Nordin ne cadre pas une volée (71è) et Ba négocie mal un contre alors que Dalé arrive lancé (86è).

Ce score (1-1) est logique sur l'ensemble du match. De quoi apporter un peu plus de confiance à l'ASNL avant son périlleux déplacement ce vendredi à l'AC Ajaccio, le troisième du classement.