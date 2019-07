Foot Ligue 2 : Un premier point encourageant pour l'USO à Nancy

Pour la 1ère journée de championnat, pas de but ce vendredi soir entre Nancy et Orléans (0-0). Ce match de reprise aurait pourtant pu basculer de n'importe quel côté, chaque équipe a eu des opportunités. L'USO prend ainsi son 1er point à l'extérieur.

Orléans, France

Il y avait de l'impatience à découvrir les premiers pas de ce nouveau groupe orléanais et en plus face à une équipe habituée de la Ligue 2 et bien renforcée. Les premières minutes étaient plaisantes avec des orléanais mieux rentrés dans le match et qui avaient même déjà inquiété 2 fois Nancy. Mais la pause fraîcheur (accordée lors des fortes chaleurs) a un peu coupé cet élan et réveillé les lorrains. Ce sont eux qui ont mieux fini la mi-temps, obligeant même Pinaud à sauver sur sa ligne après une maladresse avec Vachoux.

Au retour des vestiaires l'AS Nancy Lorraine continuait sur sa lancée, mais l'Us Orléans a fait valoir ce vendredi une belle assise défensive. Une charnière centrale Mutombo/Cambon, sereine et efficace et des latéraux (Lambèse, Pinaud) très actifs sur leurs côtés. Et puis malgré la chaleur, l'USO a trouvé un second souffle en fin de partie. Benkaïd n'était qu'à un cheveu de tromper le gardien lorrain sur une belle reprise de volée spontanée et osée, finalement boxée en corner

"C'est le seul petit regret" déclare Didier Ollé-Nicolle. Ne pas avoir su profiter de ces temps favorables pour ouvrir la marque, mais pour un match de reprise, il y avait déjà des choses intéressantes et d'autres évidemment qu'il faudra peaufiner. Mais la 1ère impression est plutôt positive.

La réaction du milieu de terrain Maxime d'Arpino

