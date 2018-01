Sochaux, France

Ce vendredi soir, un penalty inscrit par le Sochalien Martin à la 89ème minute de jeu enfonce davantage l'ASNL dans la crise. Une défaite logique qui sanctionne une formation nancéienne qui a longtemps subi. Au classement, si l'ASNL reste seule à la 17ème place, elle peut remercier Reims, vainqueur à Bourg-en-Bresse (0-2) et le Gazelec Ajaccio qui l'emporte à Quevilly-Rouen Métropole (0-2).

La première mi-temps

Les 45 premières minutes n'atteignent pas les sommets. L'ASNL se contente de subir et ne trouve pas l'inspiration offensive. Mise à part une situation pour Bassi (18') qui ne profite pas d'une relance hasardeuse de la défense sochalienne, la colonne de l'attaque nancéienne reste désespérément vide.

En face, l'ASNL trouve un adversaire tout aussi emprunté mais qui a le mérite de jouer les coups à fond. Après un bon travail préparatoire de Touzghar, La reprise de volée de Berenguer passe de peu à côté du but nancéien (23'). Autre coup de chaud pour les hommes de Vincent Hognon, Martin sollicite Kalulu, il faut un Guy Roland Ndy Assembé attentif pour éviter l'ouverture du score avant la pause (45'). 0-0 est le score à la mi-temps.

La seconde période

L'ASNL revient des vestiaires avec les pires intentions. Dans son rôle de victime, le club au chardon est parfait. Sochaux s'offre une énorme occasion après seulement 30 secondes de jeu : après un festival de contres, Touzghar hérite du ballon et croise trop son tir (46').

Un coup franc de Martin ne passe pas loin du cadre nancéien (50') avant une tête de Tardieu qui n'est pas loin de faire mouche (54'). L'ASNL souffre et ne réponds toujours pas. Une nouvelle fois, Martin manque la cible (68'). Meité, auteur d'un coup franc vicieux oblige le portier nancéien à boxer le ballon (70').

Les joueurs de l'ASNL toujours spectateurs restent à la merci des Sochaliens. Guy Roland Ndy Assembé ne saisit pas le ballon après un énième centre adverse, Daham reprend et Badila sauve sur sa ligne (86'). Le coup de grâce arrive à la (89'), sur un nouveau centre à ras de terre, Cuffaut est au sol et joue avec les mains. Le penalty est transformé par Martin (89'). L'ASNL s'incline, 1-0, et va devoir réagir contre Brest. Avec ou sans Vincent Hognon ?