Valenciennes, France

Le succès ce vendredi soir de L'ASNL à Valenciennes ne souffre d'aucune contestation. Supérieurs dans tous les domaines, les Nancéiens ont certainement livré leur meilleur prestation de la saison. Vincent Muratori, buteur à la 34', offre trois points précieux qui laisse désormais le barragiste, Bourg-en-Bresse à 5 longueurs au classement.

Une première mi-temps tout en maîtrise

La constante domination de l'ASNL dans ce premier acte est réelle. Les occasions et les situations sont légions. Emmenée par un excellent Robic, l'ASNL gâche des opportunités par manque de précision dans le dernier geste. À la 9', Robic et Dalé manquent de spontanéité devant le but valenciennois. 12', suite à un corner, Diagne ne trouve pas le cadre. Au quart d'heure de jeu, Koura s'emmène le ballon, Bassi s'imisce dans l'action mais sa frappe est dans les bras de Perquis.

À Valenciennes, Vincent Muratori s'est offert son premier but sous les couleurs de l'ASNL © Maxppp - @C.Lefebvre

La pression nancéienne se poursuit. Sur un nouveau corner frappé par Bassi, la défense nordiste se dégage à l'emporte pièce, Koura reprend le ballon mais son tir est contré, 17'. L'ASNL poursuit sur sa lancée et propose de belles séquences de jeu. Bassi décale Robic, ce dernier adresse un centre pour Cétout, qui seul au second poteau n'en profite pas, 21'. La récompense arrive à la 34', sur une énième action de Robic, le centre de l'ex-lavallois trouve Muratori qui arrive lancé au second poteau et place un coup de tête victorieux, 0-1. Un moindre mal pour des Valenciennois mangés par une équipe nancéienne généreuse. À la pause, VA peut s'estimer heureux de n'être mené que sur le plus petit des écarts.

Une seconde période dans la continuité de la première

L'ASNL est maître du jeu. Le onze de Patrick Gabriel reste fidèle à sa ligne de conduite. Ses prises de risques lui donnent de nombreuses opportunités. 57', Bassi perd son duel face au gardien adverse. Mis sur orbite par l'intenable Robic, Bassi enroule une frappe que Perquis sort en corner, 58'. Le coup de tête de Nordin arrive dans les gants de Perquis, 67'. Nancy ne laisse que des miettes à Valenciennes qui doit se contenter d'une frappe lointaine de Mauricio, sans danger pour le portier nancéien, 73'. L'ASNL se fait peur en fin de rencontre. Sur un corner valenciennois, la défense nancéienne frôle le csc, 92'. Mais c'est bel et bien Nancy qui a l'occasion de tuer le match, quand Hadji excentré voit sa tentative contrée au dernier moment. L'ASNL s'impose 0-1, une victoire qui allonge la distance avec le barragiste, Bourg-en-Bresse, battu à domicile. Tout comme Quevilly-Rouen. Une soirée idéale.